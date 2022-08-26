不愛讀書做這行月入數十萬 狂買3間房當包租公勝過科技業

俗話說「行行出狀元」，只要肯努力，不管什麼工作都能出頭天。有網友就在PTT分享身邊兩名朋友的差別，他說其中一人的工作是洗冷氣師傅，看似相當辛苦，沒想到收入卻非常豐碩，甚至還買了3棟房子，反觀另一位朋友從事科技業，雖然年薪幾百萬卻還無法買房，讓原PO好奇地想問「洗冷氣師傅是致富捷徑嗎？」

這名網友在PTT貼文寫道身邊有位朋友小時候不愛讀書，長大後去當洗冷氣師傅，原本以為朋友會過得很辛苦，沒想到幾年過去，對方已經在桃園買了第三間房子了，還爽爽地當起包租公。一聊才知道，原來洗一台冷氣3千元，客戶一次都會洗好幾台，到了夏天月收數十萬不成問題，訂單電話接到手軟，一年大概只要工作半年就賺翻了，老婆甚至不用出去工作，只要在家帶小孩就可以了。

也因為賺得多，友人也開始置產，而且買房的地區很彈性，不用跟別人一樣還要考慮交通，只要看到喜歡的就買了；反觀另一名朋友在科技業浮浮沉沉，雖然年薪有幾百萬，但還是無法在台北市區買房子。

原PO說和工地工人相比，洗冷氣同樣也是體力活，但工地夏天要曬太陽，還得冒著生命安全做事，洗冷氣只有夏天比較忙，而且還是在室內進行就可以了，這也讓他不禁想問「有沒有洗冷氣根本是致富捷徑的卦？」

不少人坦言「很多技術工很賺，國外其實藍領也是賺很多，只是台灣瞧不起工人」、「旺季一天洗10台，一台一小時，一天一萬多，我知道的幾乎整個夏天都沒休息」、「是真的滿好賺，至少不用想裝冷氣有危險性也不用曬太陽」、「工細花時間體力活，我覺得很值得這個錢」、「洗冷氣不難工要細，品質差很多」。

但也有人不以為然，「拆壞了就賠死」、「要不怕髒，還有洗壞的風險」、「技術不難啊，你看YT都可以自學一半」、「不要看到人家賺得多就忽略辛苦的地方」、「那你還等什麼？」、「這麼好賺你怎麼不去賺」。