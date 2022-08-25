上班族喊「職業倦怠」求解 工程師吐心聲：有成就感很難

上班族晉升為職場老鳥後，可能會面臨「職業倦怠」，上班動力減弱，下班也找不到進修方向。日前一名網友抱怨，「每天去辦公室都不知道要做什麼，完全沒動力想上班」，不過資深網友點出「很多人都這樣過活，看自己能否接受」，還有工程師分享「工作要有成就感很難」。

一名女網友在Dcard發文表示，她從大學四年級就開始打工，到畢業後工作了2年，不論是服務業、自由業、行政職缺都做過，薪水都是最低工資。她指出，自己目前面臨了「職業倦怠」，雖然現在的工作很輕鬆，但做的事情都是她不感興趣的事物，讓她完全沒動力上班。

原PO指出，她想從事一些有專業性的工作，經常思考自己副業能做什麼，但下班只想放鬆，不願意壓縮自己的閒暇時光，讓她感嘆「每天上班時間都過得好慢」。

對此，資深網友認為「其實我覺得很多人都是這樣子過，只是妳自己能不能接受而已，如果想在職涯方面有所提升，就是增加自己的工作經驗」、「建議不用把學習這件事看的太有壓力，可以從一個禮拜學習2-3次，一次學習10-30分鐘開始」、「可以去學專業技能，增加自己的競爭力」。

還有身為軟體工程師的網友分享「在工作上有點成就蠻難的，因為大家都是拿錢辦事，我以前覺得花10個小時寫程式很有趣，但工作後雖然是寫程式，只要客戶有錢、長官有權，他們要你怎麼寫就怎麼寫，每天會遇到不合邏輯的要求，還會有雷同事寫出不好的程式，要求你跟他一起維護，普通人就找一個不討厭的工作，只要錢夠用，能夠生活就好」。