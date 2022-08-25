他工作找不到成就感 網點破事實：「年收百萬」很有感

每個人工作的目的不同，有些人為了賺錢，有些人則為了創造人生價值，日前就有一名網友抱怨「工作無法得到成就感」，儘管每次公司有獎金，他仍然感覺不到明確的成就感，拋問「工作真的僅是為了賺錢嗎？」但多數網友認為「沒成就感的原因，是因為薪水太少，如果年薪百萬就很有感」。

一名網友在PTT發文表示，從事目前工作已經快滿一年了，但發現無法從工作取得成就感，儘管每天做的庶務不同，遇到的挑戰也不盡相似，但做完份內工作後，不會得到特別的成就感，部門的主管跟經理也都認為「這是應當做完的事情」，從不給予口頭獎勵，只有公司會分配季獎金。

原PO跟同事提出「想獲得工作成就感」時，對方驚訝回應「工作是為了賺錢，追求成就感較沒意義」，讓他疑惑「真的是這樣嗎？」

對此，眾多網友們一語道破「本來就是為了賺錢，不然你工作是為了身體健康？」、「年收百萬就很有成就感了」、「我工作就是為了錢」、「等你賺夠錢，再去追求成就感」、「你沒有成就感的原因，是因為錢太少了，換個錢多的就沒事了」、「工作一段時間後，會體悟出錢才是真的」、「成就感和薪水相輔相成，錢不夠多的話，成就感也不會高到哪去」。

但也有人認同原PO的追求，指出「每個人對工作的追求不同，認為自己需要成就感的話，可以找專業度較高的，不然就是上課或自學」，還有人特別回文，認為「有的人工作的動力是為了錢，有的人則是要求時間自由，也有人認為成就感最重要，不論哪一種，應該要做出改變，往自己想要的方向前進」。