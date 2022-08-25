上班8小時如何度過？她幻想能居家上班 網友加碼「這工作」更閒

一般工時正常為一天八小時，但依照不同的工作屬性，有的人可以忙裡偷閒，也有人忙得不可開交。Dcard有網友以「大家都怎麼度過上班的8小時」為題發文詢問網友意見，並表示自己在辦公室上班，工作並不繁忙，通常可以在短時間內處理完待辦事項，引發網友熱議。

原PO表示，自從出社會後，才發現坐辦公室並不是每分每秒都有事情可以處理，能處理的事情1～2小時內即可完成，通常剩下許多時間沒事做卻又只能待在辦公室，相當希望可以居家上班就好，並詢問網友「剩下的時間大家都怎麼度過呢？」

有網友表示，自己找到的辦公室工作整天8小時上班都有事情要忙，「怎麼找到事情少的辦公室工作？」，其他網友則紛紛表示可以找看看公職，人多事情分散平均。

另有任職於公職的網友表示，「真的是公職，我今天只花三小時處理事情，剩下時間都在滑手機喝咖啡」、「公職+1，真的很閒。工作完成要交給上層長官們批核，上上禮拜跟上禮拜，長官輪流去研習，這兩個禮拜完全就是去上班滑手機的，平時最慢也下午兩點事情就可以做完。」

也有網友持不同意見表示，上班太閒真的是種折磨，沒事幹又不能做自己想做的事真的太痛苦，時間過很慢。

其他網友則留言分享，「聊天、看新聞、看手機、吃零食」、「發呆，想睡覺」、「我同事神人，追劇、手遊、看股市，甚至做網拍」、「有時間，多學一些技能，精進自己，隨時有機會就換工作」、「看書，準備考研究所」、「裝忙，不然被安排其他事」。

也有上班忙碌的網友表示，「好羨慕可以有閒，上班表定8小時，實際工作12小時」、「什麼工作這麼悠閒的啦，我也好想要」、「超過下班2小時事情還做不完的路過」、「我常常早上開完會後就一直忙到快下班，連中餐都沒時間吃，吃晚餐也已經是8點下班之後的事了」、「我也想正常工作8小時」、「待過一天8小時一分一秒都沒得休息，只要稍微分心閃神一定做不完的公司」。