快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

上班8小時如何度過？她幻想能居家上班 網友加碼「這工作」更閒

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問「大家都怎麼度過上班的8小時？」，圖為上班示意圖。報系資料照
有網友詢問「大家都怎麼度過上班的8小時？」，圖為上班示意圖。報系資料照

一般工時正常為一天八小時，但依照不同的工作屬性，有的人可以忙裡偷閒，也有人忙得不可開交。Dcard有網友以「大家都怎麼度過上班的8小時」為題發文詢問網友意見，並表示自己在辦公室上班，工作並不繁忙，通常可以在短時間內處理完待辦事項，引發網友熱議。

原PO表示，自從出社會後，才發現坐辦公室並不是每分每秒都有事情可以處理，能處理的事情1～2小時內即可完成，通常剩下許多時間沒事做卻又只能待在辦公室，相當希望可以居家上班就好，並詢問網友「剩下的時間大家都怎麼度過呢？」

有網友表示，自己找到的辦公室工作整天8小時上班都有事情要忙，「怎麼找到事情少的辦公室工作？」，其他網友則紛紛表示可以找看看公職，人多事情分散平均。

另有任職於公職的網友表示，「真的是公職，我今天只花三小時處理事情，剩下時間都在滑手機喝咖啡」、「公職+1，真的很閒。工作完成要交給上層長官們批核，上上禮拜跟上禮拜，長官輪流去研習，這兩個禮拜完全就是去上班滑手機的，平時最慢也下午兩點事情就可以做完。」

也有網友持不同意見表示，上班太閒真的是種折磨，沒事幹又不能做自己想做的事真的太痛苦，時間過很慢。

其他網友則留言分享，「聊天、看新聞、看手機、吃零食」、「發呆，想睡覺」、「我同事神人，追劇、手遊、看股市，甚至做網拍」、「有時間，多學一些技能，精進自己，隨時有機會就換工作」、「看書，準備考研究所」、「裝忙，不然被安排其他事」。

也有上班忙碌的網友表示，「好羨慕可以有閒，上班表定8小時，實際工作12小時」、「什麼工作這麼悠閒的啦，我也好想要」、「超過下班2小時事情還做不完的路過」、「我常常早上開完會後就一直忙到快下班，連中餐都沒時間吃，吃晚餐也已經是8點下班之後的事了」、「我也想正常工作8小時」、「待過一天8小時一分一秒都沒得休息，只要稍微分心閃神一定做不完的公司」。

居家上班 Dcard

延伸閱讀

麵店廁所「奇葩設計」2馬桶塞同一間 網曝解答：衛生

什麼是颱風天？上一個侵台「已3年前」網驚：台灣有氣象武器

中秋禮選擇困難 OL美食團盲測25家鳳梨酥結果曝：132年老店居冠

「共軍拿著漫畫操練？」 軍事漫畫神預言共軍無人機入侵場景

相關新聞

不愛讀書做這行月入數十萬 狂買3間房當包租公勝過科技業

俗話說「行行出狀元」，只要肯努力，不管什麼工作都能出頭天。有網友就在PTT分享身邊兩名朋友的差別，他說其中一人的工作是洗冷氣師傅，看似相當辛苦，沒想到收入卻非常豐碩，甚至還買了3棟房子，反觀另一位朋友從事科技業，雖然年薪幾百萬卻還無法買房，讓原PO好奇地想問「洗冷氣師傅是致富捷徑嗎？」

他工作找不到成就感 網點破事實：「年收百萬」很有感

每個人工作的目的不同，有些人為了賺錢，有些人則為了創造人生價值，日前就有一名網友抱怨「工作無法得到成就感」，儘管每次公司有獎金，他仍然感覺不到明確的成就感，拋問「工作真的僅是為了賺錢嗎？」但多數網友認為「沒成就感的原因，是因為薪水太少，如果年薪百萬就很有感」。

上班族喊「職業倦怠」求解 工程師吐心聲：有成就感很難

上班族晉升為職場老鳥後，可能會面臨「職業倦怠」，上班動力減弱，下班也找不到進修方向。日前一名網友抱怨，「每天去辦公室都不知道要做什麼，完全沒動力想上班」，不過資深網友點出「很多人都這樣過活，看自己能否接受」，還有工程師分享「工作要有成就感很難」。

上班8小時如何度過？她幻想能居家上班 網友加碼「這工作」更閒

一般工時正常為一天八小時，但依照不同的工作屬性，有的人可以忙裡偷閒，也有人忙得不可開交。Ｄcard有網友以「大家都怎麼度過上班的8小時」為題發文詢問網友意見，並表示自己在辦公室上班，工作並不繁忙，通常可以在短時間內處理完待辦事項，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。