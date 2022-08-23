好苦惱！他應徵工程師職缺好奇台積電vs.牙科哪個好 網一面倒狂吐槽

有些科系一畢業出路就特別廣，無論大公司小公司都會過來招手。一名男網友表示，自己剛從北部某間國立科技大學碩士班畢業，念的是機械系，日前收到包括台積電在內的幾個職缺面試邀約，想針對公司的發展性和風氣，蒐集鄉民們的意見，引發討論。

原PO在PTT發文表示，自己目前相中台積電和一間牙科診所，台積電應徵的是RDPC設備工程師職缺，地點在新竹科學園區，因為離家遠所以要負擔房租；而牙科診所開出的職缺是CMP設備工程師，地點在新北市泰山區，可以住家裡每天通勤，省下一筆房租開銷。原PO表示台積電的薪水雖然很高，但扣掉租房費用，剩下的錢好像跟牙科診所的月薪差不多，同時也考量到牙科診所的工作風氣相對輕鬆，因此好奇鄉民們會怎麼考慮？

貼文一出，不少網友一面倒建議選台積電，「當然是台積電，懂的人就會懂」、「扣掉租屋還是屌打」、「都要被操了當然去台積電」、「剛畢業當然先去台積電洗經歷啊」、「你就算租一棟透天，扣掉房租支出，台積電都還贏牙科」。

有網友分析，依照原PO的邏輯到哪裡都會後悔，「去台積電會被操到後悔，去牙科則會錢少到後悔」、「你薪水算錯吧，台積電是年薪30個月起跳」、「你租的房子是透天別墅附傭人？剛畢業當然先去台積電洗經歷啊」、「先去台積電，若是待不住了，之後也是可以再去牙科」。