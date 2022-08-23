15-19歲青年失業率創5年新低 勞部：續推4大就業計畫

我國15至29歲青年7月失業率8.59%，較去年同期減少1.03個百分點，更創近5年來最低，而今年7月全體青年平均失業率為8.41%，也去年同期減少0.41個百分點，勞動部說，顯見青年失業問題有所改善，而隨疫情趨緩，就業市場逐漸活絡，廠商缺工求才殷切，勞動部持續提供青年尋職有津貼、參訓補助、就業獎勵等，呼籲青年運用政府資源，積極尋職。

勞動部勞動力發展署指出，今年1至7月全國各公立就業服務機構全時工作職缺需求人數為56萬8721人，受理新登記職缺薪資起薪的平均數達2萬9987元，較去年同期成長4.2%；協助青年就業9萬2656人次，較去年同期成長2.79%，就業市場尚稱平穩。

發展署說，因疫情影響還未完全消除，為今年繼續推動4大促進青年就業計畫，包括「青年就業獎勵計畫」，適用對象為110年10月1日至111年9月30日畢業青年，只要在今年9月底前就業(或於明年6月底前退役且退役後90日內就業)，連續受僱於同一雇主滿90日，發給2萬元；受僱滿180日，再加發1萬元。

另外，還有針對20歲到29歲未就業應屆青年的「青年尋職津貼計畫」，每月發給1萬元尋職津貼，至多3個月;提供青年3至6個月先僱後訓的「青年就業旗艦計畫」，以及「產業新尖兵計畫」。

發展署進一步說明，青年初次尋職時遭遇困難，歷年皆以「經歷不足」及「不知道自己適合做哪方面工作」比率最高，為協助青年釐清職涯方向，發展署設置五處青年職涯發展中心，運用職涯諮詢、職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試、職涯講座、團體課程、職場參訪體驗、職業訓練及就業服務資源等，協助青年規劃職涯，另也線上的「Youth職涯就業諮詢平台」。