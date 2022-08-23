快訊

殺警案「他」最倒楣…爆料師遭出征哭笑不得 阿嬤怨：誰來洗門風？

因言獲罪被判18年 「大陸前地產大亨」任志強入獄照首度曝光

6歲男童隨家人遊福隆 返家途中雙溪暫歇不慎落水失蹤

月薪24k可上班「追劇、玩手機」 過來人1理由勸：快辭職

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，自己的工作可以上班追劇、玩手機，但薪水只有2萬4千元，猶豫是否該換工作。示意圖／ingimage
一名女網友表示，自己的工作可以上班追劇、玩手機，但薪水只有2萬4千元，猶豫是否該換工作。示意圖／ingimage

新鮮人找工作有不同顧慮，有些人考量薪資收入，有些人則是看工作難易度，日前一名網友以「工作爽缺但薪水少」為題，指出她工作內容輕鬆，每天做事時間只有1小時，上班還可以追劇、玩遊戲，但薪水僅2萬4千元，她詢問「是不是該換高薪工作了？」過來人則建議「沒發展性的工作可以辭職」。

網友在Dcard發文表示，她目前任職的公司跟職稱都不錯，每天上午8時工作，到晚上5時就可以下班，雖然工作要面對客戶，但工作內容簡單，主管也會協助處理事務，幾乎上班9小時只要工作1小時，其餘的時間可以追劇、玩遊戲、跟同事聊天。

但她細數這份工作的缺點，在於要早起又薪水太少，扣除勞健保後只剩2萬4千元，還有同事之間的人情壓力，又沒有年終獎金，讓她猶豫「是不是該離職，換一個高薪水的工作了？」

多數人認為可以直接辭職，指出「2萬4千元太少了，工時也不短，可以換一個工作」、「這份說不上是爽缺」、「浪費時間的工作，趕快換吧，感覺這是一份沒有未來的工作，而且妳現在的薪資太低，等妳想換跑道有什麼資歷可以跟新公司開價，過來人真心建議妳換，以免未來後悔」、「太輕鬆的工作沒發展性，又學不到東西，還是換工作比較好」。

但也有人認為先不用辭職，指出「如果沒有要在外面租屋的話，可以先穩定做1年，因為很大的機率是妳找到下一份工作後，條件不但一樣，但工作很忙碌」、「如果是我的話，會一邊輕鬆工作，一邊培養自己的副業」。

薪水 Dcard

延伸閱讀

會討厭朋友帶小孩參加聚會嗎？網揭「2關鍵」：有做到就沒差

月薪11萬全交給老婆管理 一查才發現「連房產」都被拿去養小王

房子要買台中還台南？ 網看法不一：交通有差！

台南建案直上6字頭 網友看法兩極：南科年收百萬買得起

相關新聞

15-19歲青年失業率創5年新低 勞部：續推4大就業計畫

我國15至29歲青年7月失業率8.59%，較去年同期減少1.03個百分點，更創近5年來最低，而今年7月全體青年平均失業率...

月薪24k可上班「追劇、玩手機」 過來人1理由勸：快辭職

新鮮人找工作有不同顧慮，有些人考量薪資收入，有些人則是看工作難易度，日前一名網友以「工作爽缺但薪水少」為題，指出她工作內容輕鬆，每天做事時間只有1小時，上班還可以追劇、玩遊戲，但薪水僅2萬4千元，她詢問「是不是該換高薪工作了？」過來人則建議「沒發展性的工作可以辭職」。

文組沒出路？他畢業工作十年 鼓勵新鮮人探索自我：做喜歡的事

職涯問題是每個人都會面臨的選擇，Dcard則有一名傳播研究所畢業、在職場工作十年的網友分享「文組的十年工作心得」，述說自身幾年來在職場的經歷與心境，藉此給文組畢業生一些參考，主要提醒文組新鮮人不要因起薪不高而感到失落，規劃自身職涯，逐步開拓出自己滿意的工作機會與收入才是最重要的。

親友嫌她上班獨自吃午飯太孤僻 過來人提解方：熟了再自己吃

在職場上打好人際關係十分重要，一名女網友就透露，她習慣午休自己用餐，不僅自在還有充足時間休息，但最近她卻被親友提醒這樣會顯得過於孤僻，讓她開始思考是否該嘗試融入同事飯局，許多有經驗的網友則建議她剛到職可以多和大家相處，等後續熟悉後再恢復自己用餐。

餐飲求才強強滾 北市就服處提供575個工作機會

台北市就業服務處於8月22日至26日，邀集16家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出575個工作機會，30K以上起...

下班累到不想思考 研究證實「想太多」真會讓人疲倦

如果你工作一整天，下班後感到精疲力盡，可能是因用腦過度，想太多了。彭博社報導，法國研究人員發現，當大腦處理太多繁雜工作，會使用過多灰色物質，導致精神疲勞，反而更難做決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。