月薪24k可上班「追劇、玩手機」 過來人1理由勸：快辭職

新鮮人找工作有不同顧慮，有些人考量薪資收入，有些人則是看工作難易度，日前一名網友以「工作爽缺但薪水少」為題，指出她工作內容輕鬆，每天做事時間只有1小時，上班還可以追劇、玩遊戲，但薪水僅2萬4千元，她詢問「是不是該換高薪工作了？」過來人則建議「沒發展性的工作可以辭職」。

網友在Dcard發文表示，她目前任職的公司跟職稱都不錯，每天上午8時工作，到晚上5時就可以下班，雖然工作要面對客戶，但工作內容簡單，主管也會協助處理事務，幾乎上班9小時只要工作1小時，其餘的時間可以追劇、玩遊戲、跟同事聊天。

但她細數這份工作的缺點，在於要早起又薪水太少，扣除勞健保後只剩2萬4千元，還有同事之間的人情壓力，又沒有年終獎金，讓她猶豫「是不是該離職，換一個高薪水的工作了？」

多數人認為可以直接辭職，指出「2萬4千元太少了，工時也不短，可以換一個工作」、「這份說不上是爽缺」、「浪費時間的工作，趕快換吧，感覺這是一份沒有未來的工作，而且妳現在的薪資太低，等妳想換跑道有什麼資歷可以跟新公司開價，過來人真心建議妳換，以免未來後悔」、「太輕鬆的工作沒發展性，又學不到東西，還是換工作比較好」。

但也有人認為先不用辭職，指出「如果沒有要在外面租屋的話，可以先穩定做1年，因為很大的機率是妳找到下一份工作後，條件不但一樣，但工作很忙碌」、「如果是我的話，會一邊輕鬆工作，一邊培養自己的副業」。