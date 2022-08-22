文組沒出路？他畢業工作十年 鼓勵新鮮人探索自我：做喜歡的事

職涯問題是每個人都會面臨的選擇，Dcard有一名傳播研究所畢業、在職場工作十年的網友分享「文組的十年工作心得」，述說自身幾年來在職場的經歷與心境，藉此給文組畢業生一些參考，主要提醒文組新鮮人不要因起薪不高而感到失落，規劃自身職涯，逐步開拓出自己滿意的工作機會與收入才是最重要的。

原PO表示，台灣產業結構讓理工科系有較多機會可選擇，相對也面臨更多競爭；文組生（尤其非金融、法律相關）面對的相關產業機會較少、待遇也相對沒那麼優渥。

他以自身經驗分享，從第一份工作擔任體育文字記者開始，月薪40~45K，中間更換五份工作後，過程中度過人生的黑暗時期，也同時在尋找自己人生所要的，經歷過小公司的磨練後，累積紮實的工作經驗，目前在某電信公司影音平台任職，月薪達到50-55K。

其中，在原PO的第四份工作：擔任運動雜誌的主編與專案經理，令他眼界開拓，且與超級運動明星LBJ、Kobe近距離訪談、拍攝等，除了出版刊物，還有包括廣告企劃、拍攝發想與執行，處理內容的視野從文字更多是進展到圖像、影像接觸的工作夥伴也愈來愈多，甚至出國出差，眼界與經驗確實不斷擴張。

NBA頭號球星LBJ「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）曾訪台。聯合報系資料照片／記者趙文彬攝影

有社會歷練的網友分享，大家在學校被分科系洗腦，但社會上沒有分組的，工程師也要會寫企劃，知道設計、時尚在表達什麼，抓哪些群眾與市場，產業鏈怎麼誕生的，這又跟經濟史、台灣史、政治史、國際史有關，工程師要有文組的訓練，才有機會創業，不然就還是做牛做馬

底下網友紛紛留言表示，「能夠跟LBJ、Kobe近距離接觸，無價好嗎」、「能訪談到LBJ和Kobe很厲害，夢想之一，可惜Kobe過世了」、「感謝分享自己的心路歴程，文章看了很舒服，做自己喜歡的事很重要，加油」、「能有文組的大哥分享自己的經驗是很難得的」、「你的工作經驗很精彩，很羨慕你有機會接觸到Kobe」、「謝謝分享，應屆畢業生覺得收穫良多」。