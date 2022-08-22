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殺警案作案畫面曝光！凶嫌陳偉捷冷笑奪槍 緊盯行車記錄器勒住員警

親友嫌她上班獨自吃午飯太孤僻 過來人提解方：熟了再自己吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因午休習慣獨自吃飯，被親友提醒此舉會顯得過於孤僻。示意圖／ingimage
一名女網友因午休習慣獨自吃飯，被親友提醒此舉會顯得過於孤僻。示意圖／ingimage

職場上打好人際關係十分重要，一名女網友就透露，她習慣午休自己用餐，不僅自在還有充足時間休息，但最近她卻被親友提醒這樣會顯得過於孤僻，讓她開始思考是否該嘗試融入同事飯局。許多有經驗的網友則建議她剛到職可以多和大家相處，等後續熟悉後再恢復自己用餐。

「到職兩個半月還是自己吃飯很怪嗎？」一位女網友在Dcard上發文詢問，她表示自己每天都會帶便當到公司微波，中午時間就待在自己座位邊玩手機邊用餐，如此一來既省時又省錢。

但近日親友聽說她都獨自吃午餐後，指責她這樣過於孤僻，會被同事覺得難相處，加上她之前看到同事們會一起外出用餐，便開始擔憂自己是否太不合群，「我只是想要自己吃飯趕快休息而已，為什麼就好像不融入？」、「上班時午飯真的想自己吃＋趴下來休息，真的會被覺得難相處嗎？」

對於該網友的提問，許多人表示也喜歡自己吃午飯，「我午休也喜歡自己吃，好不容易休息了真的沒力氣聊天，只想自己靜靜的吃飯休息」、「跟妳一樣除非聚餐不然都自己在座位吃，對我來說跟同事講話＝工作上交際」、「我都自己帶耶，也這樣活了2年，跟同事感情也很好啊」、「看起來沒同事因此嫌棄你啊，只有不清楚情況的親友在說妳這樣不行」。

也有網友建議她剛到職可以先嘗試融入大家，「我自己剛開始會選擇跟同事們一起去買飯，畢竟剛到職，覺得多跟同事間有多一點互動至少有一點熟悉度，這樣之後如果有需要可能也比較好開口」、「我是大概一週排個一兩天不帶便當，跟同事吃個飯，稍微更新一下辦公室近況，算是維繫社交」、「我是前期都跟同事出去吃，打好關係後就自己帶便當了～幾年後同事們也開始各吃各的了」。

職場 新鮮人 便當

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