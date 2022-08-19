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新人上班報到20分鐘 見前輩這畫面嚇到「光速逃跑辭職」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性才剛進公司不久，就發現工作異常繁重而決定辭職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性才剛進公司不久，就發現工作異常繁重而決定辭職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

進到職場工作時，如果碰到公司文化和自己不和，工作內容和想像中不同等狀況時，往往就會產生想要求去的念頭。甚至有時才剛踏入辦公室不久，就察覺到什麼異樣時，就立刻逃跑的案例也不是沒有。最近在日本，就發生類似的職場糾紛。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，有一位住在東京的50多歲男性，過去曾經到一家製造業上班。不過當他報到時，發現和他同職位的前位員工，似乎因為忙於工作，已經連續熬夜兩週了。

這位社員看到有新進員工加入，忍不住露出高興到快哭出來的神情，表示「終於有新人來了，這樣我就可以辭職了……」並且準備要交接手上的業務。男子看到這位前輩還有著好幾百頁的事情尚未處理，發現自己若是待下去，未來也將和步上和這位前輩相同的命運。

男子於是趁著前任員工在整理自己東西時，立刻找機會直接開溜，還自嘲「逃得比光速還要快」。總計他才剛進公司20分鐘，馬上就放掉了這份工作。雖然對那位員工感到很抱歉，但自己差一點就要踏入黑心職場，如今回想起來，依舊對這段過去直冒冷汗。

職場 日本

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