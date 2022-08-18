房仲菜鳥月領50K沒成交過 網友示警：小心過陣子被踢走

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聯合新聞網／ 綜合報導
畢業季過後是許多社會新鮮人的求職階段。示意圖。圖／ingimage
畢業季過後是許多社會新鮮人的求職階段。示意圖。圖／ingimage

畢業季後是許多大學新鮮人求職及接軌社會的階段，一年後的社會新鮮人會有什麼變化呢？Dcrad有名男網友以「去年大學畢業87~88年次過得好嗎？」為題發文與網友討論，想了解同屆網友們畢業後的工作狀況，另提及房仲底薪50k並非長期，若房仲業績未達標則會被降薪。

原PO表示，去年畢業順利當完兵後，即任職於房仲的工作，每日從早上9點工作到晚上10點下班，月休6天，月薪保底5萬，至今已過半年。觀察同屆身邊的朋友們工作至今，很多都扛不住出社會的工作壓力換工作，他自己則是業績掛蛋，且無成交案，照領月薪5萬過生活。

此外，原PO說明，待在房仲業為的是拚搏翻身的機會，「贏了就晉升成有錢上流社會，輸了就拜拜」。並提及底薪五萬只有保障九個月，若業績未達標則會降為一般薪資，也有網友說「底薪五萬並非長期，後面沒業績還不是把你踢走。」意指主管會讓業績不好的員工走路。

針對同屆畢業後的狀況，留言中有網友分享自己去年畢業後有正職工作滿一年，目前算是裸辭休息一下再出發。許多網友回復表示「+1，也是決定裸辭了」、「裸辭+1，九月想去打工換宿放鬆」、「待業，快2個月」、「87年，裸辭待業四個月」、「87年次，幼兒園主教做一年裸辭兩週了」。

也有不少工作穩定的網友分享現況，「去年畢業，今年找到正職一個月45000左右」、「87年次前年畢業，目前科技業內部做專員，週休二日，無加班，薪水34k」、「85年，鐵路局服務員一年，今年考上營運員」、「87年次，目前在美容業 40-50K左右，正在籌備自己的工作室」、「88年，現在來科技業當行政39k」。

Dcard 求職 薪資

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