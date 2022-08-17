他分享商科轉工程師5年經驗 曝非本科年薪最高可達150萬元

現在科技業超夯，許多大學生選擇讀電資類科系，為的就是擠進年薪百萬行列，日前則有一名商學院畢業的網友分享「轉職軟體工程師」的經驗，曝工作幾年後，年薪可高達150萬。

一名網友在Dcard分享他轉職5年軟體工程師的甘苦談，他原先是中字輩商科畢業，後來到資策會報名軟體課程，除了努力練習以外，他還會花時間找國外教學資源，最終獲得年收100多萬的職缺。

他指出，軟體工程師的薪水差異很大，培訓班出來的新人價碼大約是3萬5千元至4萬5千元，第一年就拿到5萬元的人很少，年終的話看公司，但工作幾年之後，年薪可以從70萬到150萬的都有。

但原PO也點出轉職軟體工程師的困難，認為不是報名培訓班就能輕鬆轉職，而是要對軟體工作有興趣，而且還需要理解力，如果真的有心學習，可以上網找尋各種資源。

最後他也提到轉職的優點，直呼「我滿開心選擇轉職，讓我重新選擇，我依然會選擇轉職，轉職軟體的優點在於年收達到100萬以後，你付出多少時間去學習，效果都滿容易反饋在薪水上的，而且上班就是在做我喜歡的事情，這點對我來說特別重要」。

對此，網友大讚「很棒的分享！態度很中立，閱讀起來滿舒服」，還有人提問「如果是碩士畢業再去資策會，出去就職會不會太晚呢？」原PO則回應「碩畢超年輕肯定不會太晚，我當初同班也有中字輩碩畢工作一兩年後來的，找工作完全沒影響，剩下就自己抓一下興趣，並評估薪資與轉換成本囉」。