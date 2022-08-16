跟下屬傳達任務 你都怎麼說？郭家齊：有一種主管最糟糕

摘要 1.主管分成很多類型，有一種主管，上面交待了事情，他就像傳聲筒一樣把事情往下傳遞；部屬發生的事，他也像傳聲筒，事事往上回報。 2.為什麼「傳聲筒主管」會存在？ 因為這樣做事最容易，又不容易得罪人。 3.傳聲筒主管會讓部屬士氣低落，因為他們知道你改變不了什麼；會讓老闆一天到晚操心部屬的大小事，因為你並不會自己解決問題。

主管有很多種類型，有一種我稱它為「傳聲筒」。上面交待的事，他像傳聲筒一樣，直接往下傳遞。部屬發生的事，他也像傳聲筒一樣，事事往上回報。

叫他傳聲筒主管一點也不為過，因為他的功能就是個傳聲筒，頂多再加上一點點資訊匯整的功能。

很多初為主管的人，以為資訊在組織裡就該上上下下的傳遞，沒意識到自己作為傳聲筒有什麼問題。傳遞資訊本身沒有問題，但做為一個主管，必須用你解決能力的頭腦，把上級7分的資訊，組成10分的指令再往下傳。部屬傳來的問題則要倒過來，把大問題解決掉後，再往上回報。

為什麼傳聲筒主管會存在？ 因為這樣做事最容易，又不容易得罪人。但這樣的主管在組織裡，其實大有問題。

傳聲筒主管⋯部屬懷疑你能力

要怎麼知道自己是不是傳聲筒主管？ 一個檢查方式就是，想想你有沒有常對部屬說「公司決定要這樣」、「公司決定要那樣」，而且講得似乎都不是你參與的決定。如果是，你很可能就是個傳聲筒主管。

好的主管，不會讓部屬覺得他們在執行一件「公司強迫他執行的事」。主管的角色，是整理上級資訊後，擬出一套執行的方法，並以自身角度說服部屬，這是最佳方案。這和你是否實際參與上級的決策無關，因為當你在這個位置，你就必須為上級的決策背書。

如果主管只是傳聲筒，久了部屬只會懷疑主管的擔當，大家的士氣也會變得低落，因為大家知道「你其實改變不了什麼」。

讓老闆心累

如果老闆需要一天到晚操心部屬的大小事，你就是個不稱職的主管，因為你並不會自己解決問題，而是不斷把部門的大小事上報，等主管解決。組織透明絕對是一件好事，我並沒有鼓勵大家隱藏問題，但你才是該解決部屬問題的人，而非你的老闆。

主管要做的，是努力解決部屬的問題，當自己實在無法解決時，要試著橫向找公司的其他資源，如果還是無法解決，才向主管求救。

傳聲筒主管應該試著扛下問題

如果發現自己是傳聲筒主管，也不用太難過，因為領導是一門可進步的學問。你該訓練「擔當」的能力，試著扛下問題，而不是把問題丟給部屬或主管。也試著想想自己的職場經驗，有沒有值得學習的role model，他們通常具有哪些良好的領導力。

對上頭交待的事，試著想想可以做什麼調整，把7分資訊、變成10分的指令。對部屬的問題，試著窮盡資源解決。主管的工作絕對不是傳話，當人把主管作做成傳聲筒，那絕對是不合格的主管。

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