跳槽擔心被公司發現要自己先坦白？ 網給1建議自保

上班族工作不適應，想要提離職時，有些人會煩惱「該說什麼理由才好」，以避免跟舊主管、同事鬧得尷尬。日前一名網友求助「離職原因需要誠實交代是找到新工作嗎？」他指出，擔心不告訴主管自己已找到新工作，會被前公司影響新工作發展，網友則勸他「別講太細，等新工作穩定再說」。

一名網友在PTT發文表示，他在原先的公司已經服務超過20年，原本也計劃繼續做到退休，但最近公司組織變動，原先高層主管不是被逼退就是打入冷宮，雖然他只是中階主管，但看到前輩的狀況，仍有危機意識，這時剛好有新工作詢問他跳槽意願，他指出「沒意外的話會去新公司」。

但原PO擔心「若被（原公司）問到離職後的未來規劃，我有需要誠實說是找到新工作嗎？」他解釋，「因為我的行業圈子很小，如果我自己不說，主管日後也可能知道，很擔心他會不會暗中搞破壞，有點兩難」。

對此，有網友認為「可以直接講，找到新工作又沒有什麼」、「說你不講他日後也會知道，那你先講會怎樣嗎？你怕他搞你，可是你現在又想說謊騙他？不用把自己想得太重要，就說職涯規劃就好」、「標準答案是說職涯規劃」，但多數人認為不說的好，「不要說，也絕對不要批評公司」、「同領域不用講」、「你可以說找到新工作，但不要回答是哪間公司」、「不要說有新工作了，先入新職，真的被知道了再說因為缺錢所以不得不找新工作」、「不要講太多，先保護自己的新工作」。