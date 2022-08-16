台積男年薪400萬、做十年後跳到工研院剩90萬 親戚罵：傻了？

進入台積電是不少人心中夢寐以求的工作，除了薪水、福利佳，即便只短短待個幾年，在履歷上也是漂亮的經驗。然而一名網友在ptt發文說，自己的表哥待了十年，卻轉職至工研院，這個行為是不是很笨？

網友dodo在ptt寫道，表哥在台積電十年一直都是往上跳，並做到主任工程師，這幾年的年薪都穩定300-400萬以上，上個月離職跳到工研院剩80-90萬，被親戚罵傻了，工時雖減了不少，但薪水卻少得更多，他問大家「表哥今年四十歲，真的笨嗎？」

結果底下一片網友們留言認為其實不笨。「還好呀，去工研院養老」、「台積電再做下去就快沒命了」、「健檢一堆紅字了吧」、「賺夠了就離開，很聰明」、「夠用了，就休息」、「待十年都不知肝變什麼顏色了」、「這種人不少啦，台積文化不是每個人都喜歡。」

還有人分析，認為要看之前存多少，如果之前有存夠，正常投資每年五趴利息+每年年薪8、90萬，「現在真的不用那麼拚」，沒必要把身體賠掉，不然錢都只能留給老婆子女花了，沒命花就是紙上富貴而已。

但亦有人直言工研院薪水太低，「好歹找個外商吧」，還有過來人表示工研也要看單位，「我遇過一樣要爆肝的」、「台積主任工程師去工研院有超過100位啦，不過工研院本身被挖角走的人更多」、「最近聽到很多工研院去台積的。」