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被客訴罵到超委屈 見紙巾上「18字留言」讓她險噴淚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位從事服務業的女網友遭到客訴指責覺得委屈，事後收到其他客人的暖心字條鼓勵，讓她感動到想哭。圖擷自《爆怨2公社》
一位從事服務業的女網友遭到客訴指責覺得委屈，事後收到其他客人的暖心字條鼓勵，讓她感動到想哭。圖擷自《爆怨2公社》

「顧客至上」是許多服務業的最高準則，處理顧客的抱怨也只能放低姿態面對。一位從事服務業的女網友在工作時收到客訴，第一時間就「向客人卑微的道歉」，但仍被罵到傻眼又委屈，難過之際，收到目擊現場的客人暖心字條安慰，讓她感動到差點在櫃檯直接噴淚。

一位女網友在《爆怨2公社》發文表示，自身從事服務業，「不管發生什麼事情，只要有客訴、民怨必須第一時間向客人卑微的道歉…」，日前工作時收到客訴，雖然已經秉持工作原則道歉，但仍被罵到覺得委屈又傻眼，心裡覺得難過，只能強忍淚水繼續工作。

原PO表示，後來幫其他客人買單時，事發時剛好坐在旁邊的客人對她說，事件過程她都有看到，幫原PO打氣「你們真的辛苦了」，接著，又收到一桌客人用紙巾寫的字條，上面寫著「辛苦你了，大媽太智X，不是你的錯，週末愉快」，暖心的文字讓原PO好感動，「原本忍住的淚水直接讓我在櫃檯差點噴出來…」。原PO表示，真的很感謝客人給予即時鼓勵，希望不論是服務人員或顧客，大家都能秉持同理心、互相尊重。

貼文曝光，眾多網友也紛紛留言鼓勵，「處處有溫暖」、「我也遇過接完奧客後，旁邊客人來給我加油打氣，暖暖的」、「服務業遇到的奧客比好客人還要多，身為外場服務員也只能讓客人罵…我懂你的心情！加油」、「現在奧客自以為是的人太多了，別往心裡走～」、「總是有人還有理智的，不是人人都鯛」、「服務業台灣是困難等級」。

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