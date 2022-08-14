員工都在看！給空降主管們 前3個月你必須比誰都努力

摘要 1.當組織有主管缺，公司通常會先從團隊內部尋找合適人員。因為空降主管沒有組織舊有的經驗，結果通常不是大好就是大壞。 2.當空降主管進到組織，一般都想要大力改變，但內部常充滿阻力。空降主管的第一個責任是，用最短的時間了解現有工作內容，別評斷和給意見。 3.公司通常期望新主管用新思維和方法，把公司帶往新的地方，建議空降主管先快速建立一些小成功，讓績效立即被公司看到，獲得部屬及公司支持。

當組織有了主管缺，通常公司會先試著從團隊內部尋找合適的人，若沒有合適人選，再從外部尋找。然而，外來的空降主管是個「險棋」，通常不是大好就是大壞，因為沒有組織內舊有的經驗，會是空降主管的劣勢也是優勢。

前3個月是空降主管和團隊的磨合期，如果可以用這3個月的時間，獲得大家信任，接下來推動任何事都會順利很多。如果前3個月失敗了，或看不出成績，要推什麼事都變得事倍功半。

新官上任，少說多聽

新官上任，一般都會想要大力改變，提出很多方案，但在未獲得團隊信任前，內部充滿阻力。大家要不是面有難色的說，這個以前試過了，要不是就等著看笑話。這個時期，最好先別急著做太大的改變，而是試著多聆聽。

曾經看過有空降主管，在報到第一個早上，就提出一大堆「改革方法」，但因為他對組織不了解，這些想法漏洞百出，後來下場並不理想。

「理解」是建立信任最有效的方法，透過一對一溝通，用最短時間了解現有工作內容，是空降主管第一個責任。記得，先別試著評斷和給意見，你要當一個好的聽眾，部屬才願意把真實的狀況告訴你。

改變要有方法

公司對新主管的期望，通常是用新思維和新方法，把公司帶往新的地方。在你想好怎樣改變後，試著了解過去是否用過類似的方法，但未獲得成功。如果是，就必須比較你的做法和過去是否有所不同，如果沒有不同，提出這個方法不但得不到大家支持，失敗的可能性也高。

如果要做一件過去大家試過但不成功的事，你必須有很好的理由。比如這次有哪些不同的執行方案、不同的預算規模、不同的市場環境、不同的前進策略。如果都沒有，不只最後成功率不高，部屬對你的信任度也會大幅降低。

試著在前3個月用小成功證明自己

你得理解整個團隊都在看你，你必須用很短的時間，為自己創造出一些好績效。大的成功也許很難立即看到，但你可以建立一些小成功，比如安排更優良的工作流程、規劃更好的分工模式，讓績效立即被公司看到。

別急著做大事，做大事的前提是你有一些小成功。當公司對你有基本信任後，要做出大改變，才會受到支持。

新官上任的前3個月，你必須比誰都努力，你得明白你的部屬、公司，大家都在看你表現。當你建立起信任感，之後事情的進展就會順利許多。

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