疫後無煙囪產業積極徵才 北市就服提供538個工作機會

台北市就業服務處於8月15日至8月19日邀集十家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出538個工作機會數，其中餐飲旅宿業414個工作機會，約八成，還有批發零售業、管理顧問業及照顧服務業。歡迎準備求職或轉職、社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，可親自至台北市各就業服務站參加現場徵才活動。

北市勞動局局長陳信瑜表示，無煙囪產業熬過韜光養晦期重新啟動，在全球與病毒共存達成共識，邊境期待解封之際，星級飯店、集團化餐飲已站穩腳步來迎接回籠的龐大觀光商機，本週工作機會數以爭鮮集團及貳樓餐飲92個並列冠軍，晶華國際酒店（2707）也不遑多讓。綜觀主管職28名，高薪介於43K-45K；儲備幹部55名，高薪介於41K-42K； 正職服務人員高薪38.5K，兼職時薪也有205元。

陳信瑜指出，五星級晶華國際酒店本週於西門及信義就服站進行徵才活動，釋出26個職缺、76個工作機會，除第一線工作人員薪介32K-45K間，還釋出內部工作人員職缺如機電維修、採購人員收入稽核專員等專業技術職，尤其是櫃檯值班經理、客房業務部業務副理及婚宴事業部業務經理薪資40K起跳，都可面議。

此外，爭鮮於疫情期間，迅速採取外帶及外送服務來應變，開放內用後，人潮湧現，釋出一線服務人員70名，儲備幹部及店長職20名，還有總公司行政職國外採購專員及產品企畫專員，強調薪酬獎勵豐富，店長平均年薪17個月，正職人員平均年薪14個月，還有海外派駐工作機會，讓您有個安全的海外職場體驗。貳樓餐飲，有著溫馨的上班環境，薪資反應的靈敏度高，且優待惠及員工眷屬，居住地在新竹以南、宜蘭、花蓮、台東民眾，至北部工作者還免費提供宿舍。

批發零售業於疫情期間商機不容小覷，鮮有放無薪假及減班休息情事發生，本週徵才職缺釋出大潤發30名、金興發26名，三商家購（美廉社）（2945）連鎖通路釋出20名。

本週徵才活動廠商有永欣居家長照機構、爭鮮、晶華國際酒店、錢櫃（8359）（忠孝館）、大潤發（南湖）、三商家購（美廉社）、杰立餐飲、貳樓餐飲、金興發及鑫鼎王餐飲。徵才活動地點為8月16日在北投、內湖就服站，17日在西門就服站，18日在信義、南港東明、景美、艋舺、西門就服站，活動時間為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至112年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

「就業媒合服務完全免費。」陳信瑜提醒，防疫新生活期間，參加各就服站現場徵才活動之求職民眾，當天需配合各就服站進行量體溫及酒精手部消毒作業外，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站（ https://www.okwork.taipei ），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。