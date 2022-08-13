防太魯閣號悲劇再發生 勞部修法增訂「自設道路邊緣應設防翻落設施」

為強化事業單位安全衛生設施、健全工作場所防災作為，勞動部昨修正發布「職業安全衛生設施規則」，增訂要求雇主對於高空工作車操作人員應經訓練合格才能上工，但考量訓練量能，緩衝至2024年上路。

此外，去年台鐵408次太魯閣號列車因撞上翻落至軌道的工程車而出軌撞上隧道，釀49人喪生，為避免悲劇再發生，這次設施規則也增訂規範工作場所自設道路應有安全防護機制。

勞動部職安署職業安全組組長朱文勇表示，為防止高空工作車人為操作不當造成的職業災害，日前已修正職業安全衛生教育訓練規則規定，新增該操作人員安全衛生教育訓練職類，這次修正設施規則，特別要求雇主對於高空工作車，應指派經高空工作車操作人員訓練合格人員進行操作，但考量訓練量能，規定緩衝至2024年1月1日施行，讓事業單位有充足時間派員接受訓練。

這次也新增規定工作場所自設道路邊緣及開口部分，要求雇主應設置足以防止車輛機械翻落設施，避免工作人員傷亡。朱文勇說，設施規則第118條原本就規範工作場所自設道路車輛機械承受重量、危險區應設標誌桿或防禦物、坡度斜度等，這次則是增訂第六項，規定道路邊緣及開口部分應設置足以防止車輛機械翻落設施。

此外，由於外送平台運送商品越來越多元，擴及生鮮及雜貨等物品，不只侷限於食品，為擴大保護外送作業樣態，這次也一併修正相關規定。

朱文勇強調，設施規則修正施行後，將採行宣導、輔導、檢查等多元策略工具，適時指導事業單位改善安全衛生設施，防止職業災害發生，若事業單位違法，可依職安法處3萬至30萬元罰鍰。