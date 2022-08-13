聽新聞
test
0:00 / 0:00
防太魯閣號悲劇再發生 勞部修法增訂「自設道路邊緣應設防翻落設施」
為強化事業單位安全衛生設施、健全工作場所防災作為，勞動部昨修正發布「職業安全衛生設施規則」，增訂要求雇主對於高空工作車操作人員應經訓練合格才能上工，但考量訓練量能，緩衝至2024年上路。
此外，去年台鐵408次太魯閣號列車因撞上翻落至軌道的工程車而出軌撞上隧道，釀49人喪生，為避免悲劇再發生，這次設施規則也增訂規範工作場所自設道路應有安全防護機制。
勞動部職安署職業安全組組長朱文勇表示，為防止高空工作車人為操作不當造成的職業災害，日前已修正職業安全衛生教育訓練規則規定，新增該操作人員安全衛生教育訓練職類，這次修正設施規則，特別要求雇主對於高空工作車，應指派經高空工作車操作人員訓練合格人員進行操作，但考量訓練量能，規定緩衝至2024年1月1日施行，讓事業單位有充足時間派員接受訓練。
這次也新增規定工作場所自設道路邊緣及開口部分，要求雇主應設置足以防止車輛機械翻落設施，避免工作人員傷亡。朱文勇說，設施規則第118條原本就規範工作場所自設道路車輛機械承受重量、危險區應設標誌桿或防禦物、坡度斜度等，這次則是增訂第六項，規定道路邊緣及開口部分應設置足以防止車輛機械翻落設施。
此外，由於外送平台運送商品越來越多元，擴及生鮮及雜貨等物品，不只侷限於食品，為擴大保護外送作業樣態，這次也一併修正相關規定。
朱文勇強調，設施規則修正施行後，將採行宣導、輔導、檢查等多元策略工具，適時指導事業單位改善安全衛生設施，防止職業災害發生，若事業單位違法，可依職安法處3萬至30萬元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言