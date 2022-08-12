時薪200元徵嘸人！她無奈比同行優 網見這「行業」錢再多都不做

「我就想問問，現在人才怎麼這麼難找？」一名女網友抱怨，儘管已經開出時薪200元，卻仍找不到工讀生，就連正職人員也難請，文章曝光後，網友見這「行業」紛紛搖頭，直說「真的太累了！不管薪水再高我都不想做」。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她開出時薪200元徵才，比起政府規定的最低時薪168元還要高，卻都沒人來應徵，另外正職月薪32k，月休8天，工時8小時，同樣也找不到人，讓原po形容「以前都說只給香蕉只能請到猴子，但現在就算給香蕉，也找不到猴子啊」。

她透露徵才的行業是燒烤店內、外場員工，外場工作內容包含帶位、送餐、清潔，而外場則是出餐、備料、清潔等，原po感嘆「同行業的薪資、月休都比我們少，兼職時薪有些都低於基本工資，但偏偏還是有人去應徵」，讓她十分不解，開出32k的薪水也不低，但怎麼會都徵不到人，「總不能開到4萬，結果能力才2萬8而已吧，當然需要先了解實力再做調整啊」。

文章一出，引起許多網友們討論，「我只是要找個業助也是找到厭世！詢了快200個人，只有兩個要來面試」、「不要傻了，除非你能讓猴子整天躺在地上不用工作，只要玩手機，才請到人！現在年輕人都認為不用做就有錢」、「因為柬埔寨開的薪水都比你高多了！大家都要去柬埔寨飛龍在天啊」、「現代年輕人，薪水及工作環境的綜合感覺都看重」。

不過，也有網友得知是「餐飲業」徵才後紛紛搖頭，「餐飲業真的太累了，不管薪水再高我都不想做」、「以前做餐飲後來換工廠，換工廠後覺得以前很傻」、「燒烤店，回家身上頭髮的味道都會很重啦！年輕人不愛」、「我17歲的時候在一家牛排店，老闆薪水給我開43000，但一個人頂三個人在用」。