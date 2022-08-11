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影／逾六成企業表態贊成天災假 勞工抗議勞動部不作為
多個勞團今天中午到勞動部前，頂著艷陽抗議勞動部對天災假立法四年來毫無作為，宜蘭縣產業總工會理事長胡勝已指出，當初政府增特休假砍七天假的一例一休修法並沒有取得勞工同意與勞資共識，如今卻有逾六成企業願意給勞工天災假，勞動部卻沒有積極作為來立法。
桃園市空服員職業工會副秘書長葉瑾瑜表示，日前有求職網公布調查，有逾六成企業願意給勞工天災假，包括雙倍薪或額外補休，但據曾於颱風天出勤勞工表示，僅有21.3%有領到雙倍薪、26.1%有獲得補休，顯見未法制化的情況下，即便雇主有意願，仍與現實情況有落差。
胡勝已表示，台灣企業普遍有八成有意願將天災假入法，社會各界也大多支持天災假法制化，可以減少勞資糾紛與勞資爭議，面對颱風假等天災假，勞動部不應該藉口推託立法責任。
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