影／逾六成企業表態贊成天災假 勞工抗議勞動部不作為

新鮮人剛進職場如遇到不適合的工作，有些人會選擇先找好下一份工作再辭，有些人則會先辭職再想未來發展，日前就有一名女網友拋問「大家都是裸辭還是騎驢找馬？」她沒有找到新工作就辭職，透露「有點害怕空窗期很長」，網友認為可以裸辭的關鍵在於「個人的經濟壓力」以及「身心狀況」。

2022-08-10 16:55