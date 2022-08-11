錢多事少無經驗可？找工作最該避免的7大求職陷阱

求職者在換工作時，難免會遇上各種求職陷阱，但只要小心謹慎，其實這些詐騙都有跡可循。

工作，至少佔了每個人人生2／3的歲月，我們經常也會換不同的職缺，也許是不適合、或許是對工作環境不適應，但也有冀望在不斷轉換跑道、學習不同工作內容的經驗裡，累積更多能力的期待──至少對自己是個鼓舞，更是提升自我價值和成就感的機會。

然而，在找工作的時候，求職者往往會遇上不同的陷阱，有時候因為缺錢的訴求和亟欲找到新東家的迫切，容易一個欣喜或夢想就被包裝過後的職缺吸引，等到意識到自己可能受騙時，恐怕已經為時已晚。

鑒於近期的柬埔寨打工詐騙，其實你有許多方式可以分辨求職陷阱，只要在找工作時多用點心思，相信能避免潛在的危機。

畢竟，即便在經濟發展蓬勃的環境中，要找到一份適合自己工作也並非易事，特別是當你的期望越高，就愈難在正確的時間找到正確的職缺。

以下是一些常見的求職陷阱，找工作時務必要小心：

1、需求很低但待遇很高

在這類型徵才的工作機會裡，求職者往往會看到一些令人眼睛為之一亮的條件，包含無經驗可、薪水優渥、福利豐厚、工時需求極短等誘因，儼然是把所有工作的好處集一身，但基本上這絕對都是詐騙。

天底下沒有白吃的午餐，特別是對工作經歷與學歷要求很低，但待遇卻不合常理的職缺，這是非常明顯的求職陷阱，也許應徵後，對方會要求你做詐騙、當車手、討債等，工作產業很可能也是非法的，且必須要達到一定的條件或抽成才可能領到薪水，千萬要提高警覺。

2、還未正式到職前就先繳錢

很多時候，有些雇主會在員工未到職之前，就先要求繳交各種不同的費用，這些費用的名目不盡相同，但往往收款的理由都非常不合理，像是服裝費、規費、會費、投資費、課程學習費用等等，目的十分啟人疑竇。

理論上，你可以拒絕繳這些錢，但有些人又深怕不繳費後無法錄取，而在勉強之下付了款項，但其實正常的公司，絕對不會要求員工無故的繳費，更遑論還沒到職前的各種不合理要求了。

3、直銷、老鼠會的推銷術

在一些直銷、傳銷的工作裡，公司通常會先遊說求職者購買自家的產品，美其名是先行投資，實則是要讓員工轉賣、銷售，成為加入公司的基本條件。值得一提的是，這種工作基本上都會要員工先繳交大筆的商品費和帶更多下線進場，從而賺取一層層的利潤，而非著重產品的銷售。

這些產品，基本上都不出化妝品、美容用品或健康保健食品等，求職者會先被雇主要求上各種不同產品的認知課程，再要求自掏腰包購買旗下產品，他們必須自己向朋友與親人兜售、推銷產品，但往往都因為賣不出去而先承受嚴重虧損，此種直銷和老鼠會的營運模式，務必要小心。

4、模特兒與明星夢

對一些有表演企圖心的年輕男女來說，他們可能心中都有逐漸萌芽的明星夢，但一般人沒有管道、沒有透過正常演員徵選的過程，很容易因此受騙上當。

在業界裡，有些會自稱為星探和娛樂公司的代表，主動在街頭搭訕可能適合的對象，讚美對方有當明星、演員或藝人的本質，邀請參加演藝訓練班，但所有的培訓過程都要自行繳交學費，還要求付保證金、服裝費用等，最後才發現雇主和演藝圈並沒有任何關係，還因為簽約無法脫身，影響甚大。

5、盜取個人資料的金融投資騙局

對一般正常的公司來說，除了求職者最基本的資訊需要讓人資部門知道以外，其它的資訊是可以不用對主管或高層透露的，更別說完全不需要被了解的信用卡資訊。

事實上，有些不肖的偏門公司，會要求面試者填寫大量的表格、資料，實際上是為了盜取其相關資訊，而不是真正想要錄取員工，甚至還有案例是拿著身分證等向銀行申請借貸與盜刷信用卡，還有以投資為名購買保單、投資標的，實際上最後也求償無門的空頭公司。因此，千萬別在求職時填寫過多無關緊要的資料，或把證件直接交出去。

6、告知家人朋友你的面試資訊

專家表示，做一個獨立的人可以有許多好處，但在求職時可別讓自己成為一個孤島，因為單獨行動真的沒有意義，你應該善用自己在職場上的人脈和資源、釋出轉職的訴求，能讓自己增加更多機會，這樣也較有保障。

此外，雖然面試時不用帶著他人一起參與，但一定要告知身邊的人，自己在什麼時候到什麼地方、哪間公司去面試，這樣在遇上職場危險或面試相關爭議時，才能確保人身安全。

7、用面試地點來判斷公司正常與否

在一般的狀況下，其實面試之前，求職者可以從公司的外觀來判斷一家企業營運正常與否，也許是辦公大樓、工廠、工作室，但基本上都應該有公司商標或企業行號的名稱，只要看起來正常、乾淨、有員工、有正當的門面，基本上這些面試就不會出太大的問題。

然而，有些面試地點卻未必是在公司，而是約在外面的咖啡廳，或是面試的公司沒有任何招牌、隱藏在大樓的隱密空間，甚至進門前戒備森嚴、有許多的監視器或門禁等，你可能就要好好小心這些面試企業的正當性。

因為對方可能是不想要讓人了解公司實際的營運狀況、小心可能隨時破門而入的警察等，在這種地方上班難以保證不會出問題。

（本文出自2022.8.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）