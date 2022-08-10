新鮮人面試時怎知主管個性？ 老鳥曝3道問題網推：超實用

新鮮人在面試時，總希望能夠讓自己加分，並且更了解公司部門風氣，來選擇最佳的工作環境。日前就有一名網友好奇「面試的時候，要怎麼知道主管是不是好人？」他指出，雖然在面試時，主管感覺人不錯，但擔心到職以後對方改變態度。對此，有過來人分享「3道問題」，可以更了解主管。

一名網友在PTT發文表示，最近面試了很多工作，看了形形色色的主管，他面試時會對主管保持微笑，也會開點小玩笑來活絡氣氛，雖然跟主管們都有互動，但很擔心面試進去以後，主管會變成另一個模樣，因此問網「面試的時候，要怎麼知道主管是不是好人？」

對此，另一名職場老鳥回文指出，有3道題目可以更了解部門風氣、主管個性。他舉例，有些公司除了讓求職者跟主管面試以外，還會讓部門資深員工跟求職者面試，所以這時候可以在面試結束後，問資深員工第1個問題「最喜歡和最討厭的公司文化」，如果資深員工敢直接告訴答案，那代表部門風氣算開放，如果資深員工什麼話都不說，代表部門應該很保守。還有一種可能，是資深員工會告訴你老闆的個性、是不是好人、有什麼需要適應的地方。

老鳥接著指出，第二個問題是問主管的，可以問「主管心目中的理想員工是甚麼樣子？」如果主管回應「工作全力以赴」，代表他可能很在意上班態度，可能會管很多，如果對方回「達成目標就好」，代表公司自由度高一點，重視最後的績效。

最後可以問主管第3個問題，就是「主管心目中最理想的部門運作模式是如何？」如果主管直接回應「詳細的運作模式」，代表主管熟練度高，但有可能很有自己的想法。如果他回應「讓員工自由發揮」，有可能是主管沒有什麼內容，很容易是沒肩膀的人，若「主管只給確定的方向，但看得出可實行性」，那這種主管就是引導讓人發揮型。

最後，職場老鳥透露「基本上透過類似這些問題就能夠稍微理解主管的管理模式。很多人認為面試是公司選人的步驟，但其實也是員工瞭解公司的好機會」，文章曝光後，許多網友大推「非常實用」。