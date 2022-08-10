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她工作壓力太大想裸辭 過來人曝2關鍵：能接受就辭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因工作壓力太大，選擇直接辭職，並拋問「大家都是裸辭還是騎驢找馬？」。示意圖／Ingimage
一名網友因工作壓力太大，選擇直接辭職，並拋問「大家都是裸辭還是騎驢找馬？」。示意圖／Ingimage

新鮮人剛進職場如遇到不適合的工作，有些人會選擇先找好下一份工作再辭，有些人則會先辭職再想未來發展，日前就有一名女網友拋問「大家都是裸辭還是騎驢找馬？」她沒有找到新工作就辭職，透露「有點害怕空窗期很長」，網友認為可以裸辭的關鍵在於「個人的經濟壓力」以及「身心狀況」。

一名網友在Dcard發文表示，她昨（9）日跟公司提出離職，除了口頭告知主管外，也寄出感謝信，因此開始計算預告期的天數，她說「儘管裸辭會擔憂空窗期長，但也感覺鬆了一口氣，雖然又要暫時用兼職工作支撐生活支出，經濟會比較拮据一點，但是目前工作嚴重影響到我身心，考慮到未來發展性，決定離職好好面試新工作」。

對此，有網友分享「我也直接裸辭了，因為再繼續做下去一定會去掛身心科吃藥，現在很慶幸當初做的決定，至少每天都過得很開心」、「如果嚴重到影響身心的話，就直接裸辭，還可以承受就騎驢找馬」、「其實要看個人的經濟壓力，騎驢找馬當然是比較好的，比較沒有待業壓力，不過身心健康最重要。要選擇裸辭的話，就好好利用待業期吧！可以在待業期間多充實自己，加強外語能力或找課程來上，也可以帶筆電去圖書館，邊投履歷邊看書，然後好好利用時間運動，運動可以調整身心」、「裸辭了兩次，一次隔了3個月才找到工作，一次隔了1個多月，如果真的嚴重影響身心的話就裸辭吧，人生不過短短幾十年，不要讓自己太難過」。

上班族 Dcard

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