別讓同事討厭你！職場新鮮人6大常見NG行為要小心

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤網友熱議的「職場新人NG行為」相關話題，帶您了解六大職場新人NG行為的討論聲量。

相信有不少剛畢業的社會新鮮人已經陸續找到正職工作，準備邁向人生新階段！然而相較於求學階段，職場生活更加需要謹言慎行，尤其是在辦公場合中，有些「NG行為」一旦做了，就有可能立即被同事主管貼上負面標籤，影響日後職涯，因此千萬要小心！

「打擾同事工作」讓印象大扣分 「推卸責任」恐失同事信任

▲ 熱議職場新鮮人6大NG行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「職場新人NG行為」的相關話題討論，可以發現「打擾同事工作步調」成為最受網友熱議的新鮮人扣分舉動。有網友表示，新鮮人不清楚工作流程，因此向正職同事發問求助實為常態，然而自己卻遇過新人同事「同樣的問題都問五次以上，還專門挑休息時間來問」，對自己的工作步調和行程造成莫大困擾。底下網友也同情回覆「感同身受啊，這種人都只顧自己」，認為新人頻繁打擾同事不僅顯得自私，也會使同事心生厭煩，造成印象大扣分。

而「推卸責任又偷懶」也是備受網友討論的新人NG行為，一名任職公司主管的網友便分享自己帶新人的遭遇「每次報告都說自己聽不懂、學不會，所以不要做某部分的工作」、「每次出包就請假，讓代理人幫忙擦屁股，好心提醒又理由一堆」，指出新人同事缺乏責任感是相當不可取的行為，更可能讓同事與主管對其失去信任。也有網友回覆類似經驗，並表示「同事根本就沒有義務要幫你收拾爛攤子，大家領的薪水還不是一樣」，呼籲新鮮人要好好負責，別把自己的名聲搞壞。

另一方面，「未留意說話音量」也是網友所討論的新鮮人常犯大忌之一，如留言表示「平常上班講話大聲就算了，午休也大聲，都不考慮其他人在休息」、「新人跟其他同事講話嗓門都很大，已經打擾鄰近的辦公區了」等，在節奏緊張的工作環境中，任何噪音都有可能加劇同事的精神壓力，也可能對工作造成影響，因此控制音量也是一項相當重要的職場禮儀。

上述這些職場NG行為都是新鮮人不容易自覺，卻很可能不小心犯下的大忌！在正式進入職場之前，除了要調適好自己的身心狀態，也應當適時提醒自己，避免做出這些行為，才能確保與主管和同事關係和睦，工作進展順利！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》