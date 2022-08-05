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網揭「看不起25k工作」現象 他酸這些人：本身沒高薪抗壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
求職示意圖。圖／ingimage
求職示意圖。圖／ingimage

畢業季剛過，許多大學新鮮人已投入職場，或者正在努力找尋第一份工作，然而有網友卻發現，在工作板的討論裡，許多人「看不起」25k（新台幣25000元）的基本薪資工作，但找了好待遇卻「根本受不了職場壓力」秒離職，引起許多討論。

在Dcard工作板上，有網友發文表示，自己逛了工作板後發現很多人「看不起開25k的基本薪資簡單工作」，然後「找好薪水結果根本受不了職場壓力一下就搞離職」，因此他表示「先找些至少簡單又有錢的工作累積社會經驗不好嗎？（為什麼）一直要幻想領50k做25k的工作」。

這樣的貼文引起許多網友討論，有網友先是抱怨25k「連基本生活條件都無法維持」、「在外租房，什麼都不能靠家裡的，如果還有學貸，就更不用說了」，也有網友認為其實這樣「這樣還是可以生活，只是沒辦法存什麼錢」、「沒錢就少點娛樂」。

有網友回到職場現況，說明「現在的老闆都是開25K的薪水，然後要求做到50K的工作」，這樣的評論引來400多位網友認同，有網友附和表示「同感，剛從前公司離職（因為四肢因傷病需手術），本身是餐飲業，領32k，感覺每天都在做至少超過40k的工作內容」、「至少我覺得我的工作量已經可以領40了，但實際才領30～32」，但也有人反駁道「對新鮮人來說這樣不錯啊，你可以在公司學習50k的技能，等跳槽或是年資上來都可以談薪水，技能是帶得走的，以上言論不包含免洗職缺」。

有網友分析，認為這些抱怨的人本身「讀錯科系，工作門檻低，但又不進修、不培養專業能力，他們只能上來靠北薪資低啊」、「反正發文完薪水也不會變高，社會階級逐漸拉開，你不也因此才能輕鬆往上爬嗎？」一語道破殘酷現實，使得原PO也認同回文表示「我也覺得工作爛但想要轉換跑道又要高薪，就要自己去想辦法提升自己的價值！」

薪水 薪資 職場

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