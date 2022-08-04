缺工有解！勞動部：印尼移工「零付費」排除台灣 將重開放

受印尼政府暫停驗證新聘看護工來台影響，國內看護工嚴重缺工，仲介漫天喊價亂象頻傳。勞動部今表示將嚴查仲介收費亂喊價，勞動部也透過雙邊談判，取得印方正面回應，將排除台灣適用零付費政策，待我方明確讓家事移工月薪調至2萬元後，印方將立即恢復看護移工文書驗證，重新開放來台。

勞動部表示，依仲介公司收費標準規定，仲介公司接受雇主委託辦理移工招募引進、期滿續聘或轉聘，可向雇主收取登記費及介紹費，收費金額不可超過移工第1個月薪資。仲介公司若有違規超收費用情形，將依超收金額處10倍至20倍罰鍰，最重可處1年以下停業處分，且設立許可到期不予換證。

此外，配合疫情鬆綁邊境管制，勞動部已從2月15日起專案開放移工全面引進，截至7月底，已引進8萬4855名移工，其中多數為產業移工約7萬7353名，看護移工則僅引進7502名，遠較疫情發生前每年約引進6萬8000名，人數大幅縮減。

勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國解釋，看護移工縮減主因是受印尼政府自3月18日起暫停驗證新聘看護工來台影響，目前約6.4萬家庭雇主仍繼續等待印尼解禁，才能順利自印尼引進看護工，預估到年底更將擴大到10萬家庭受影響，不利家庭失能者照顧人力需求。

蘇裕國說，零付費政策原本要求雇主必須負擔移工來台所有費用每人最高10萬元；另要求大幅調高家事移工薪資，目前實施的國家有新加坡、香港。我方則歷經多次談判，印方已正式書面回復，具體將台灣排除適用零負擔政策，同時配合我國政策法令制度，尊重我方整體規劃，以合理調整家事移工薪資，並待我方明確實施後，立即恢復看護移工文書驗證，重新開放來台。

蘇裕國說，已依照就業安定基金管理會決議，儘速規畫家事移工調薪建議，家事移工月薪調至2萬元，同時規畫薪資補貼措施，減輕對雇主的衝擊，調薪跟補貼方案目前尚未送至就安委員會討論，但勞動部會盡快。