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她因加班過多想辭職 網提建議「離職理由這樣說」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友問「該如何跟公司提離職？」，引多人分享不同的說詞。示意圖／ingimage
一名網友問「該如何跟公司提離職？」，引多人分享不同的說詞。示意圖／ingimage

在職場中會面對大大小小的壓力，有些人覺得壓力大到難以負荷時，會選擇辭職來解決，但辭職的理由也讓人頭痛，日前就有一名網友發問「我要怎麼跟公司請辭，找下一份工作要如何跟面試官交代？」

一名網友在Dcard發文表示，自己已經工作半年了，雖然進的是大公司，但加班文化嚴重，而且大家都不會報加班費，人資也勸他們「盡量不要做過量的事情」，但事實上大家都做過量。

接著原PO表示，等她入職之後，上面的主管都辭職，剩下底下的職員在扛責任，雖然現在公司有發獎金，但她透露「我完全沒有生活品質，快要撐不下去了」。

事後她決定9月提離職，正式離職時間訂在10月，但她困擾「對公司內部要用什麼理由離職才好？現在公司有發獎金，我們離職一定走的不好看，有什麼好說詞？」

接著她又想到「對外找工作，如果被問為何前一份工作只待半年，要用什麼說法比較合適？」

對此，網友認為「離職什麼理由都可以，說什麼個人生涯規劃也可以，如果妳能力可以，就算一個月就離職也不會有人在乎。我會直接跟（面試）公司說前公司的企業文化不適合自己，然後敘述業務量過多等等，至於公司如果因此而不採用，也剛好篩選掉不適合自己的公司」、「跟公司說的離職原因可以講生涯規劃、離鄉背井討生活、回鄉工作、進修課程或是說找到更好的工作了都可以，找新工作可以宣稱為了前途發展出來的，至於要怎麼說就看自己了」、「實話實說，獎金算多發的，不如你在職找工作，有下一份立刻辭職，猶豫這麼多，找到工作再辭也行」、「跟下一份工作據實以告離職原因就好」。

離職 Dcard

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