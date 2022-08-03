公司不打卡責任制比較好？ 網曝真相「老闆想省加班費」

多數公司會規定員工上下班時間要打卡，並以此來當作出缺勤紀錄，但日前一名上班族抱怨「我的公司是不打卡的制度，要責任制加班」，雖然面試時說有加班費，但屬於老闆要員工加班才有加班費的性質，因此她向網友詢問「我該不該繼續待下去？」網友則透露「老闆用不打卡責任制就是想省加班費」。

一名上班族在Dcard發文表示，最近她找了一份工作，雖然面試時公司承諾有加班費，但公司是屬於「不打卡制」的工作，工作型態為責任制加班，可能上午8時30分上班，到了晚間6時下班，但人還沒有辦法離開，得要拖到晚間6時30分才能下班。

她表示，因為之後可能會加班到更晚，雖然一開始說好有加班費，但屬於老闆要求員工加班，才可以領加班費，如果是一般要趕案子留下來，可能就沒有加班費了。因此她求助「想請問大家我該不該繼續待下去？」

對此，有資深前輩表示「我們公司也是無打卡制，讓員工早到早下班，晚到晚下班，自己掌握8小時就好，但加班是可以額外申請的，不論是在公司或家中。不過因為認定點很難，所以通常都會要繳交工作日誌，主管看妳的完成度才會核加班」、「勸妳斷捨離，不打卡等於不想給加班費，常態性加班會很慘」、「不打卡責任制，那如果是提早做完可以下午3點就回家嗎？責任制是責任制，但黑心老闆又是另一回事」、「我目前待的公司跟妳有點類似，上班不用打卡，下班也很常超時，都沒有加班費，只說以後會補假，但都好幾個月才補，我目前已經提離職了」、「不打卡就是想省加班費，我之前公司也會這樣，連午休時間都拿來開會」。