他問人資工作門檻 釣出網友分享「日台人資差異」

新鮮人在投履歷後，有時會收到公司人資部門的電話，進而跟雇主安排面試，不過日前有位上班族好奇「人資通常都是什麼科系？」並分享自己與人資交談的經驗，認為人資可能沒有特別要求的科系，引來一名網友曝「台灣與日本人資差異」掀起熱議。

網友在Dcard發文表示，他出社會7年多，已經有3份工作經驗，投過的履歷也至少上百封，但遇到的人資有高比例都很瞎，直呼「瞎到我覺得由我來擔任人資都沒問題」，不過他也表示「不否認人資有專業性」，好奇「人資通常是哪個科系畢業的？」

原PO分享自己的經驗，發現人資有時會亂槍打鳥，邀請求職者來面試，但公司名稱講不清楚，或者承諾求職者會發「有無錄取」的通知信，但事後卻無聲無息，還有可能搞不清楚求職者的專業，要求沒有證照的求職者先去考完，再來約面試。

對此，有網友解答「純血就人資所，再來是企管、心理系，最慘是30歲以上，在職場混不下去的，一窩瘋想要轉人資」、「我們企管系會當人資」、「像是諮商與應用心理學系也會當人資喔」、「像我這樣讀人力資源管理研究所的，就會去當人資」。

還有一名網友點出台灣人資跟日本人資的差異，「在日本找完工作後，回台想說找個暫時的正職，被台灣人資的水準嚇到快瘋掉，真的是毫無專業可言。不知道為什麼台灣人資就是不願意先用Email詢問、拼命打電話過來、面試直接約隔天早上9:00、講了稍後回電再也沒打來，明明是對方找我的、人資用語隨便、探人隱私，甚至還遇過幾次面試官遲到的，搞得求職者還沒進去就對公司印象很糟，感覺就是隨便一個人都能勝任的工作。」

該網友表示，她遇過的日本人資則是「尊重面試者」，指出「日本的面試時間跟日期都是可以選的，至少也會給你三天到一週準備，要準備的資料都會跟你說清楚，不會面試時突然要你交什麼東西，合格通常會打電話，沒接到也會寄email通知你，不合格多數公司都會發感謝信，讓你不用慢慢等結果，甚至有遇過讓你面試前選擇有興趣的部門的員工一對一聊天，讓你更了解公司。從說明會開始一直到拿到offer的感受都是被尊重的」。