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過試用期薪資反扣7千！她曝這「職業｣黑暗內幕 過來人勸：別去

聯合新聞網／ 綜合報導
一般公司對於新人都會有3個月的「試用期」，來檢視員工是否能勝任該份職缺。示意圖/ingimage
一般公司對於新人都會有3個月的「試用期」，來檢視員工是否能勝任該份職缺。示意圖/ingimage

一般公司對於新人都會有3個月的「試用期」，來檢視員工是否能勝任該份職缺。然而，一名女網友應徵「專櫃櫃姐」，試用期通過後薪水反而更少，讓她發文奉勸各位真的別去。

該名網友在臉書《靠北老闆2.0》分享，月初面試一間百貨專櫃，前三個月待遇是32K，之後變成25k，公司表示前3個月讓新人學習，不會給業績壓力，另外原po也有詢問老闆是否有試用期，對方表示並沒有。

原po順利入取後，才發現要做滿半個月才會給制服，她只好自己去買鞋子、襯衫、西裝褲，「第一天上班開始就是一直發試用包，因為我個人不喜歡對客人死纏爛打，但學姊教我們要一直纏著客人，每個走過的都要發，客人拿了試用包，我們才有機會有業績」。

等她工作快滿一個月時，卻接獲督導訊息，說需要達到1萬5千元的業績，若沒達成就會被資遣，讓她氣得直說，「剩三天才通知？資遣這種事情不是應該提早說的嗎？」，她回想起剛進公司前，也有很多學長姐抱怨公司很沒制度，不僅「插頭沒拔會被扣$800」，還會把你「外調其他縣市」等，讓她不禁奉勸各位「真的不要去」。

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