離職一個月後被前公司告知「補繳特休錢」 網建議：叫他提告

通常離職前夕，公司的財務部門會將薪水、特休等算清楚，讓作業流程更便利，但近日有一名上班族抱怨「離職後被前公司要求補薪水」，他指出當時人資在他離職前「讓他8天做白工」，沒想到離職過一個月後，前公司又要求他補989元，讓他直呼「這是哪招阿？」

一名網友在PTT發文表示，他原本在6月30日提離職，因為未滿一年，依照勞基法要10天預告期，原本想要7月11日走人，結果人資告知他「可以做到7月8日就離職」，當時他一心想走人，就告知對方「那我8日就走」，後人資告訴他「你的特休超休，要補8天給公司，所以得把請假改成事假，不能再用特休，而超休的部分會扣到6月的薪水」。

這讓原PO無言表示「等於我7月1日到8日都在做白工」，過了一個月後，他又收到前公司人資寫信告知「因為特休結算，需要你再補989元給公司」，讓原PO無奈「原本說好要扣在6月的薪水沒扣，要我做8天白工給他回補特休，現在又要跟我要錢，這樣我要怎麼知道他到底是哪邊算錯，還是這次要的989也是算錯？我已經走了快一個月，還跟我要錢，這是哪招阿？」

文章曝光後，職場前輩給建議「請他走正式流程」、「請他直接提告」、「想太多，還要補錢回去！」、「叫他發公文提告啊，算的亂七八糟，當別人都很閒陪他算數學喔？」、「特休先前已核可，是否超休有模糊空間，你可以主張公司給予優於勞基法的特休，而不是你超休。就算確定超休事實，也應另外要求返還工資，而非挖東牆補西牆，直接不發7月1日到8日的薪資」、「要他提供算法，如果不給的話就不理他」、「請對方提供薪資明細，如果無法提出證明或你覺得有問題就不要鳥他」。