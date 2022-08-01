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有利職場生存？他曝老鳥能力不如己 網籲搞清：真不懂還裝笨

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文表示新進公司便發現資深同事能力一般。示意圖／ingimage
有網友發文表示新進公司便發現資深同事能力一般。示意圖／ingimage

職場樣態百百種，同事間的相處關係亦是一大課題。PTT有人向廣大網友請益，表示近期剛至新公司服務，卻發現同部門的資深同事工作能力一般，與自己能力相近，並分析利弊，順勢詢問網友的相關經驗。

原PO表示，在新公司待了幾個禮拜後觀察發現，該名資深同事，寫程式的能力與原PO差不多，甚至原PO詢問問題時，資深同事卻有80%幾乎都無法解決。原PO直觀分析此情況的利弊：若工作上有問題，則無法尋求他人幫助必須自己解決；反之資深同事的能力不足，考績與分紅卻還是可領至平均值，則體現出公司該部門應該很「涼」，推測工作內容並不繁忙。

底下網友紛紛表示，「是他不會，還是裝不會，要搞清楚」、「利多吧，想表現應該很容易把他幹掉，想耍廢反正也有一個爛的在那邊比較」、「如果你是要學習的話的確可能是利空呵」、「這就是你未來的樣子，是否你想要的自己決定」、「人裝菜就不用一直教新人，讓新人自己解鎖」、「薪水才是一切」、「不管哪種情況，怎麼看都是你自己吃虧，還沾沾自喜？」。

亦有網友開玩笑表示，「你們兩個比爛，代表這公司也沒什麼發展」、「感覺就是比爛還洋洋得意」、「爽死了，恭喜進到養老單位」、「一起擺爛，你也爛，我也爛，大家一起爛，讚」。

PTT 職場

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