建中vs.台科大畢業生該錄取誰？ 網見1關鍵秒選：履歷放高中有事嗎？

出社會後，高中學歷重要嗎？一名網友在PTT上分享公司近日徵人，主管卻因而陷入苦惱並詢問他的意見，不料貼文卻掀起熱議。

原PO發文表示，某天和公司主管一同吃飯，主管順口說道公司打算徵人來寫程式，目前看中兩位人選，一位是建中、長庚大學電子系畢業，一位則是大安高工電子科、台科大電子系，兩位大學成績中段班，各自有些突出科目，給人的印象也都不錯。

而公司面試時有包括性向測驗、英文、程式與專業科目，長庚大學畢業生的英文略強，台科大畢業生則在程式分數高上許多。原PO指出，本來主管打算錄用長庚大學畢業生，因為他理論強，但看到程式分數卻又想說台科大畢業生實作蠻強的。

對此，網友們幾乎都選擇錄取台科大畢業生，認為在業界擁有「實作能力」才是關鍵，「完全不看個性嗎？那就實作強的」、「只有英文略強，當然選實作強很多啊」、「大學啥理論強在業界都白紙而已」、「如果有台科大去面試，有英語實作都好候選」、「你是開補習班還是開學校？找理論強的幹嘛」、「履歷放高中有事嗎，幼稚園讀薇閣要不要也放上去」；但也有網友推薦長庚大學畢業生，「說得好像另一間的實務就比較強」、「選長庚啊，因為台科的可能會把你們當備胎放你鳥」。

不過部分網友們也質疑，公司單單就學歷作為錄取與否的標準，主管似乎太過草率，「不用面談直接看成績？HR真好做」、「都有測驗分數了還要問喔？你主管很涼欸」、「選性向或個性才是重點」、「當然是看他們的Side Project（專案）」。