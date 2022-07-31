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老前輩不教還通報上層「學不會」 她崩潰喊：我連呼吸都是錯

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO最近換新工作，但因為前輩沒有教太多，導致她常常出錯，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO最近換新工作，但因為前輩沒有教太多，導致她常常出錯，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

職場上難免碰到合不來的人，不僅彼此間可能產生摩擦，甚至導致工作氣氛不佳。日前一名女網友在網路上發文，她透露最近換新工作，但因為前輩沒有教太多，所以自己時常出錯。不僅如此，前輩還和主管通報，認為她學不起來、動作又慢，令她無奈寫道「什麼都要罵我，我連呼吸都是錯」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「新工作讓我好難過」為題發文，原PO表示自己最近換新工作，但是前輩們並沒有教太多，導致自己常常出錯。此外，原PO提到前輩還和上層通報，認為她學不起來、動作又慢，所以連主管的態度也開始變得不友善。對此，原PO無奈寫道「什麼都要罵我，我連呼吸都是錯，各位建議我離開嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「主動一點，巴結一點」、「不意外，現在企業都不想培育新人」、「真的好多老鳥都這樣，真的看不慣」、「如果薪水一般的話，建議這種不友善的辦公環境可以離職」、「如果妳表現好，老鳥就會怕被妳取代，所以要弄妳」、「真的做不來建議還是離職，不然只是不開心」、「老鳥以前也是被這樣欺負，等到以後妳也會把壞釋放出來，對後面的人這樣，妳現在說不會，但是人性使然，妳最後還是會」、「自己適應或解決不了，妳的問題只會重複上演」。

最後，也有網友分享自身經驗，「之前跟我交接的人也是這樣，還對我主管搖頭，後來發現教我的那個人評價又不怎麼樣、反而是我在不知情狀況下完成好幾年沒做完的案子」、「我跟妳遇過一樣的事，當初勉強繼續待，但即使會做了，心情沒有比較好，因為主管對我印象已經固定了，仍舊持續為難，甚至破口大罵，全部門只針對我，我會勸妳離開」、「完全懂！我也遇過這種噁爛老鳥，一個禮拜我就直接跟主管說某人在我就不會想留」。

離職 新人 職場 PTT

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