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理工科都高薪？新鮮人淚揭「血汗薪水」：比手搖打工族還慘

聯合新聞網／ 綜合報導
一名理科畢業的新鮮人表示，每天工作12小時加上假日值班，一個月只有領47K，「比打工仔還不如」，猶豫是不是該換工作了。 圖／ingimage
一名理科畢業的新鮮人表示，每天工作12小時加上假日值班，一個月只有領47K，「比打工仔還不如」，猶豫是不是該換工作了。 圖／ingimage

大學畢業後，新鮮人就要選擇繼續就讀研究所或是直接踏入職場，在多數人的印象中，讀理科的薪水都會比文科者來得多，不過近日有位「四大理工學士」畢業的新鮮人表示，每天工作12小時加上假日值班，一個月只有領47K，「比打工仔還不如」，讓他猶豫是不是該換工作了，不少人則建議他「去唸碩士吧」。

一名新鮮人在Dcard發文，他表示自己是四大理工學士，現職職位是Sales，在100人左右的中小企業，主要是代理國外東西提供台灣傳產製程使用，薪資結構為本薪加獎金，獎金為年終或是分紅，第一、二年本薪為47K不調整，第三年後主管說正常發揮的話，每年會加薪10％，因為公司不透露新人第一二年的年薪有多少，因此也陷入了迷惘。

工時部分，原po表示常常要6點起床，9點回家，每天基本上都是10個小時起跳，完全沒有加班費，每個禮拜2天要出差，趕一早的高鐵，隔天回家也是很晚了，因為工時長又要假日值班，根本沒時間陪女友跟家人，失去了生活品質，一個月又只有領47K，讓他大嘆「用時薪算下來，根本比手搖飲打工仔還不如」，猶豫該換工作嗎。

此文一出引起網友熱議，不少人提供建議，「過來人經驗，讀碩你最好選擇，相信我」、「理工建議真的去唸碩，薪資跟發展性差很多」、「那怎麼不唸碩士？」、「所以你知道大家為什麼要讀碩士了吧，也多的是四大理工去台積非產線啊」、「為什麼不去唸四大研究所？」。

也有人認為原po薪水已經算高，「學士47很高，你很強了，公價都35K上下」、「學士，業務，47k還沒算獎金算很高了 但相對的工時和勞累程度，成正比」、「你是四大理工學士，不是工程師而是Sales，47k已經算很好了」、「兩年後每年加薪10%，第五年62K，第八年就有83K了，學士畢業來說，挺不錯的」。

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