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求職者主動問職缺卻拒面試 雇主傻眼：這樣回覆我也是醉了

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。 圖／ingimage
面試示意圖。 圖／ingimage

面試是進入職場最基本也是最重要的一個關卡，畢竟要先透過面試，雇主才能了解求職者是不是自己所需要的人。有一名網友抱怨日前要和求職者約時間面試，沒想到對方一聽到面試立刻拒絕，讓他相當無言。

這名雇主在臉書「爆料公社公開版」貼出和求職者的對話截圖，原PO說是對方主動向他詢問有沒有職缺，他回答「有」並且要求面試，沒想到對方的回應讓他很傻眼。

從對話截圖看到，他跟求職者約上午11點半見面，還要求帶履歷表來，這些對方都答應，但隔沒多久原PO再傳訊息表示改成10點面試，沒想到對方立刻拒絕說「先不用，謝謝，現在一律需要面試的我都不要」，一席話讓原PO看了很無言。

多數網友對於求職者的態度不能苟同，「哪份工作不用面試的，笑死！現在屁孩都這樣幼稚？」、「不想面試就自己創業當老闆啊」、「那他永遠找不到工作了」、「面試就是要挑掉這種不適合的人」、「需要面試的工作都不要，那只能去當詐騙或乞丐了」、「要應徵工作不面試是要應徵個鬼」、「這種態度的錄取了會更麻煩」。

不過也有人對於原PO有意見，「雙方都有問題，只有我覺得，你跟人家改時間用肯定句而不是疑問句先有問題嘛？（人家又不一定有空）」、「可能不爽改時間，故意找碴，不然一開始約好時間是要去的」、「你的時間也很奇怪吧？前一天晚上8點才突然通知隔天面試時間還提早」。

原PO要求求職者帶履歷面試，但對方一聽到要面試立刻拒絕。 圖擷自爆料公社公開版
原PO要求求職者帶履歷面試，但對方一聽到要面試立刻拒絕。 圖擷自爆料公社公開版

面試 履歷

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