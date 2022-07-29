快訊

悼念毛天使 來寵物部落再說一次我愛你

MIRROR重傷舞者傳已完成手術 第四頸椎爆裂恐癱瘓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「60封履歷沒一個能用」 面試官曝求職者會先被刷掉原因

聯合新聞網／ 綜合報導
面試情境圖。圖／Ingimage
面試情境圖。圖／Ingimage

許多學子都會利用暑假打工賺取生活費和學雜費，不過僧多粥少，有人投了不少履歷卻得不到面試機會。一名女網友在Dcard發文表示想利用暑假多賺取費用，於是狂投履歷找短期缺，可惜通通都失敗，讓她心灰意冷，貼文一出就有過來人提供建議「先調整自己的履歷」。

原PO表示目前的短期工作將要結束，她想趁著8月還有時間能賺錢，因此很焦急地想快點找到下一份打工職缺。她說這陣子狂投履歷到「打工趣」、「小雞上工」找短期缺，舉凡活動、銷售、辦公助理、清潔都投過了，但不是沒下文不然就是被拒絕，沒有一個錄取的，讓她相當失望。

許多人都給予原PO鼓勵，「加油，我當初投了50間才拿到4個面試，兩個成功錄取（建議投104或1111，機會也比較多）」、「我單日少則10間，多則投遞30間了噢，每天最多3～4個面試，多投多機會」、「找展覽館打工吧，或找檔期的，不然就補習班打電話」、「除了多投幾間以外，可以比較看看他人的履歷都寫些什麼，可能也是沒錄取的原因之一，gogo」、「可以去就業服務處問」。

其中有位擔任過人資的網友提供看法，「可以試著根據自己的經歷去調整履歷，千萬不要像是撒網式的方式投遞（如果連自己想做什麼都不知道，那不如先審視自己）。另外，企業方也是需要時間讀取履歷喔，不可能只有妳一個人在找打工，最後助您求職順利！（曾任職過人資的路過）」。

還有面試官建議，「不知道產業如何，我自己在看履歷自我推薦只用公版會先刷掉；沒有經歷或完整描述能力、可貢獻的技能、完整作品集、表達邏輯不好、或是應徵職務打錯的先刷掉，建議針對公司稍微做履歷客製化錄取率會比較高，收了60封履歷沒一個能找來面試的」。

面試 履歷 Dcard 打工 暑假

延伸閱讀

韓重啟打工渡假簽證 她分析「這點」狂勸先別去

她面試緊張到一問三不知 過來人提1哲學性建議：不會緊張了

提升成功率！他列出面試前6點準備方向：回答要跟履歷一致

面試被嗆成績爛！她曝新鮮人求職悲慘經驗勸：要慎選公司

相關新聞

「60封履歷沒一個能用」 面試官曝求職者會先被刷掉原因

許多學子都會利用暑假打工賺取生活費和學雜費，不過僧多粥少，有人投了不少履歷卻得不到面試機會。一名女網友在Dcard發文表示想利用暑假多賺取費用，於是狂投履歷找短期缺，可惜通通都失敗，讓她心灰意冷，貼文一出就有過來人提供建議「先調整自己的履歷」。

連空氣變差都怪她… 遭老鳥集體霸凌 女員工情緒崩潰鼻血狂流

出來職場上班，除了收入等外在條件，公司內是否能夠保持著和善的人際關係，也會大大影響員工們的工作情緒。近來日本媒體，就出現了一則嚴重的職場霸凌糾紛。

實力一般卻讓同事喜歡、主管信任？郭家齊：這能力影響職場命運

在職場上，我們覺得影響自己的是工作能力。但有一個看不見的影子，其實影響了一個人的職場命運。學校很少教、大家很少談，那就是「職場EQ」。我用3位同事的EQ小故事，跟大家分享：

醫療院所暴力層出不窮 勞動部訂定預防指引

醫院人員遭恐嚇、威脅、毆打或傷害等暴力事件層出不窮，據衛福部統計，2018年至2020年間通報的醫療暴力件數在275件至...

離職後多久該退群組？ 網曝「最佳時機」：小心被告

工作上難免需要溝通，因此時常會加很多個群組，以便大家方便聯絡。對此，一名網友在網路上發文，原PO透露自己的同事離職當天，踏出公司那刻就退出群組，而自己可能還會留幾天才退出，因此發文詢問大家「離職後多久退群組最適合？」而貼文曝光後也掀起討論。

110年運輸及倉儲業員工人數減、薪資大增，都因這原因

疫情衝擊許多產業，也促成不同產業興起，主計總處發布國情統計，110年運輸及倉儲業每月平均受僱員工29.7萬人，較109年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。