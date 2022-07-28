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實力一般卻讓同事喜歡、主管信任？郭家齊：這能力影響職場命運

商業周刊／ 撰文者：郭家齊
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.有個看不見的影子影響了人的職場命運，學校很少教、大家很少談，那就是「職場EQ」。

2.愛生氣、愛抱怨，不只影響組織氣氛，更是組織裡的不定時炸彈。

3.微笑可以練習，形象可以培養，高EQ也可以後天學習。

在職場上，我們覺得影響自己的是工作能力。但有一個看不見的影子，其實影響了一個人的職場命運。學校很少教、大家很少談，那就是「職場EQ」。我用3位同事的EQ小故事，跟大家分享：

1.他生氣，就踢桌

剛入職場時，我旁邊坐了一個愛生氣的同事。平常看不出他情緒管理有什麼問題，所以一開始我也不知道為什麼大家對他「敬而遠之」。在親眼目睹他抓狂的場景後，我明白了。某天，因為一位同事出錯，他竟生氣的在大家面前踢桌子，口中還唸唸有詞，旁人則習以為常的說「又來了」。

這樣的人，在組織裡是一顆不定時炸彈。負面情緒不只影響自己，還影響整個組織。如果我是他的主管，會建議他：在工作上，沒有什麼事值得生這麼大的氣。職場是個透明的地方，一言一行大家都看在眼裡，辦公室更不是可以隨便生氣的地方。有什麼難受的事，說真的，忍一下就過去了。

2.他愛抱怨，讓人心好累

後來遇到另一位同事，他的能力雖然好，但對公司的事不斷散發負面態度，和他一起做專案總讓人心累。只要有時間，他就批評主管、批評同事、批評專案……，甚至在社群網站上發意有所指的文章，仿佛整個世界對不起他。在他心中，只有自己是「對」的。

也許他以為自己在伸張正義，但現實是，沒人喜歡和散發負能量的人工作。你可以自己選擇在哪裡工作，當你做了選擇，就必須接受它。也許你有很多事想抱怨，但同事並非合適的對象。整天抱怨，最後只會傷到自己。

3.他有高EQ，整天面帶笑容

還有一位同事，雖然他的能力不是最好，但他是我看過EQ最高的。他永遠面帶笑容，並且讓你相信，只要你需要幫助，他絕對不會拒絕。我發現不只同仁喜歡他，主管也常尋求他協助。因為他的高EQ，讓共事的人都如沐春風。

我當面請教他如何做到高EQ？他告訴我，他原來不是這樣的人，高EQ就像所有工作技能，可以後天學習。如果你相信努力付出可以學到新技能，你也該相信微笑可以練習，「好同事」的形象可以天天培養。

後來，愛生氣的同事和愛抱怨的同事，他們不斷的換工作，因為他們找不到讓他們開心的公司。高EQ的同事則有不同際遇，他待在同間公司，除了升遷順利外，也深獲老闆和同事喜愛。也許這聽起來像老生常談，不過好的職場工作者，在職場上都帶著高EQ工作。別忘了，職場EQ可以後天訓練！

【延伸閱讀】
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