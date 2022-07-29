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連空氣變差都怪她… 遭老鳥集體霸凌 女員工情緒崩潰鼻血狂流

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本上班族女性遭到職場霸凌，連盆栽枯萎都被怪在她頭上。圖片來源／ingimage
一位日本上班族女性遭到職場霸凌，連盆栽枯萎都被怪在她頭上。圖片來源／ingimage

出來職場上班，除了收入等外在條件，公司內是否能夠保持著和善的人際關係，也會大大影響員工們的工作情緒。近來日本媒體，就出現了一則嚴重的職場霸凌糾紛。

根據日本媒體「東洋經濟Online」報導，一位名為友理奈的31歲女性，過去曾經在一家IT企業上班。當時她上司是一位大她15歲以上的女性，在公司也已經效力超過十年。儘管兩人經常合作處理事情，但上司常常都沒交代友理奈該怎麼做事，讓新手的她只能靠自己摸索。

有時友理奈完成工作，上司卻以「這和交代說的完全不同」為理由退件。而當友理奈碰到自己實在不懂的地方，想向上司詢問求助時，卻被上司指責「這種事情妳應該要自己想」。但友理奈真照著自己的想法處理時，上司又會痛罵「妳要是不懂的話，就應該主動詢問」。

友理奈忍氣吞聲，結果不只上司，連整體公司的霸凌狀況越來越變本加厲。曾有員工發現檔案不見，就懷疑是她刪除的，結果後來發現只是那個人開錯資料夾才沒找到檔案。而公司內種植的觀賞用盆栽枯萎，也有員工怪給她，說是因為她來公司的關係，使得空氣品質都惡化了。

在一連串打擊之下，友理奈終於承受不住，身體甚至出現健康警訊。某次她在被訓話的時候，突然發覺自己鼻子滴下東西。當她隨手一擦之後，才發現那不是一般的鼻水，而是赤紅的鼻血。最後她辭去工作，離開了這個每天霸凌她的黑心職場。

日本 職場 霸凌

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