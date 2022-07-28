離職後多久該退群組？ 網曝「最佳時機」：小心被告

工作上難免需要溝通，因此時常會加很多個群組，以便大家方便聯絡。對此，一名網友在網路上發文，原PO透露自己的同事離職當天，踏出公司那刻就退出群組，而自己可能還會留幾天才退出，因此發文詢問大家「離職後多久退群組最適合？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「離職後多久退群組最適合」為題發文，原PO透露自己有個同事剛跑完離職手續，隔天過後就不會來上班了，而且平時在公司大家都不太喜歡他，工作能力也不太好。然而，原PO表示該位同事離職踏出公司沒多久就馬上退出群組，「讓人覺得好坦率、好帥氣！我想了一下，換作是我可能還會拖到一、兩天後再退，並不會這麼直接」。在貼文的最後，原PO詢問大家意見，「換作你各位會等到什麼時候退群組啊，有掛嗎？」

貼文底下有網友表示辦完手續盡快退群為佳，「留著看到不該看的小心被告」，其餘回應也說「立馬」、「離職當天00:00秒退」、「當天下班啊」、「跑完離職手續的當下」、「當天，踏出公司後秒退」、「交接完就退」、「踏出公司那瞬間馬上退」、「不需要知道任何工作的事時就該退了」、「官群離職日下班就退，私群看交情」、「當天辦完手續，群組說掰掰就退啊」、「離職當天打個簡單感謝文就可以滾了吧」。

另外，也有部分網友持不同想法，「留到被踢」、「當然不退啊，看什麼時候被踢出群組」、「還沒退，茶餘飯後可以開來看笑話」、「我離職兩個月到現在還沒退，也沒人踢我」、「不退也不會點開看，沒差」、「領完錢」、「離職兩年了沒退，當臥底」。