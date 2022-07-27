A主管特愛看圖、B主管最講邏輯？升遷快的人都會做的5件事

摘要 1.升遷速度要比一般人快，做事方法、思考方式，一定也會與一般人有所不同。 2.觀察升遷速度更快的人，可以歸納出5個要點：參與大規模專案、尋找出頭機會、觀察主管在意的事、主動解決主管在意的問題、維持團隊和諧。

有一家公司，近年不斷擴廠、擴編，甚至挖角找人。有個部門，剛好同時招了2位社會新鮮人。2位新進夥伴，工作都非常積極，非常主動負責，不到3年，一位夥伴升上管理職，而另一位，卻多等了3年，才升上主管。

這2位夥伴，雖然同時進公司，但升上管理職的速度截然不同。這家公司新人升管理職的時間，平均是6年，因此平心而論，2位的能力都非常好。只是，為什麼一人只花3年，另一人卻花了多1倍的時間呢？

我在台積電任職時，身邊也有幾位升遷速度非常快的同事，後來去企業輔導，也看過類似狀況。從這些人身上，我歸納5個技巧，給大家參考：

1.做規模大、價值高的專案

專案是上班族練功的好機會。一般人可能只會想把日常工作做好，厲害的人可能會想辦法讓工作更有效率，騰出時間去參與專案，但真正聰明的人，會找「大專案」來做。

他們會主動尋找規模大一點的專案，或是將很多小專案整合成一個大型專案，同時為專案訂出一個名稱。未來，當這個專案成功了，公司內只要提到這個專案名稱，會更容易想到是誰做的。

直到現在，我都記得當年台積電有一個專案叫「八爪魚」，這就是一個由很多小專案整合而成的大型專案。

2.找到出頭的機會

我相信每個人都有自己獨特的優點，在公司或部門內，你要善用你的獨特優點。如果你口才不錯，有幽默感，喜歡帶給別人歡樂，那部門所舉辦活動，你可以自告奮勇協助。

比方說，尾牙主持人就是一個讓長官認識基層的機會。我過去就當過2次尾牙主持人，正因為有過這個經歷，各部門主管會更認識我，也會知道，除了工作本身的專業，我還有這方面的優勢。

3.觀察部門主管和老闆在意的事

我曾有過一位非常厲害的同事，他會留意每次跟高階主管所開的會，把主管每次在意的點記下來。有一次他告訴我：高處長是個圖像式思考的人，跟他報告，最好要用圖像匯報；冷處長非常在意報告前後的邏輯，因此報告的結構要很清楚，也要釐清自己要傳達的要點。

又例如，主管會有一些個人偏好，像是喜歡泡茶，對茶類有品味與研究。過年過節要送禮給主管時，要送到心坎裡，就不能只是「有送就好」，而是要留意對方喜歡什麼，恰當送上對方喜歡的東西。

4.解決主管最在意的問題

當過管理者的人都知道，團隊偶爾會遇到棘手、需要在短時間內解決的狀況，這時如果其他同仁主動分攤或協助，一定會在主管心中留下很好印象。

這類問題，不一定會搬上檯面講。但我們可以在平時與主管的互動中觀察，主動協助解決問題。時常換位思考，站在主管的高度思考部門或公司未來困境。

5.維持團隊和諧與口碑，不計較芝麻小事

工作上，難免會遇到其他部門的同事或主管來請求協助，這些需求可能跟你原本的工作無關，但你的直屬主管卻可能會要你去幫忙。

你可能會想：為什麼主管們不找其他人，而是要找你？這跟你的工作又無關，是你太閒嗎？不一定，實際狀況可能變數更多，但我會建議你正向看待：一定是你在他們心中有留下好印象，因此他們在需要協助時，會想到能找你幫忙。

升遷速度要比一般人更快，思考方式、做事方法一定也會與一般人不同。以上提到的5點，與其說是技巧，不如說是一種思維的切換。調整你的思考方式，將能帶動改變你的人生。

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