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她面試緊張到一問三不知 過來人提1哲學性建議：不會緊張了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名過來人給面試緊張的原PO建議，「我只有一條命，面試官只有一條命，我死後資產帶不走，他死後資產也帶不走，我們是平等的，所以沒有什麼好緊張的」。示意圖／ingimage
一名過來人給面試緊張的原PO建議，「我只有一條命，面試官只有一條命，我死後資產帶不走，他死後資產也帶不走，我們是平等的，所以沒有什麼好緊張的」。示意圖／ingimage

面試前須做好許多準備，包含公司背景、理念、自己的專業技能在哪等等，一名網友剛面試完就很緊張地說，自己面對面試官的問題都一問三不知，過來人提一哲學性建議。

原PO在Dcard上以「剛剛面試壓力好大」為題表示，她最近面試了一間她畢業以來最大型的公司，資本額290億、面試的部門有20人，她直喊「壓力好大」，面試過程一問三不知，口才也不太好，當面試官問她過去有沒有跟別人起衝突的經驗，以及如何解決，或者是社團有沒有特別的經驗等問題，讓她崩潰「我真的沒什麼特別的經驗也說不出來，好討厭壓力好大，整個下午心情都好差」。

網友紛紛留言，「做好功課很重要，知己知彼百戰百勝。公司的創辦、理念、願景等，多上網搜尋相關資料，面試前對著鏡子多練習口語，請妳自我介紹時，把重點著重在學生時期學習到什麼是對公司有幫助的。假設問題是妳沒有相關經驗的，可以直接說出來，但請加上『關於這點我會再尋求網路資訊』，假如進到公司會積極向同事主管請教、並且融會貫通到自己的作法上。類似這種積極正面的話語是面試者喜歡的類型」、「我會把公司分三類，喜歡、普通和面試練習，用面試練習來練習自己的面試，對第三類蠻不好意思的，但很有用」。

也有網友提出一個充滿哲學性，同時可舒緩緊張情緒的方法，「我緩解面試緊張的方法是用上帝視角看面試，我只有一條命，面試官只有一條命，我死後資產帶不走，他死後資產也帶不走，我們是平等的，所以沒有什麼好緊張的，當然，互相尊重是必須的。面試只是兩個終究會死的人在人生中的一次對話而已，每次這樣想完我都不會緊張了，妳也要找到讓自己緩解緊張的方法」。

面試

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