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工作做完準時下班錯了嗎？ 她被主管約談「不懂職場文化」

聯合新聞網／ 綜合報導
主管最近約談原PO並表示，「每次都準時下班不太好，是不是因為我剛出社會不懂職場文化」。示意圖／ingimage
主管最近約談原PO並表示，「每次都準時下班不太好，是不是因為我剛出社會不懂職場文化」。示意圖／ingimage

工作做完了、下班時間也到了，但看看四周的同事，甚至主管都還沒離開，多多少少都會感到有些壓力，一名網友就表示她因為每次都準時下班，被主觀約談說這樣不太好，其他過來人看了搖頭，「留下來加班都是能力不好的表現」。

原PO在Dcard上以「下班準時走被關切」為題表示，她是今年剛畢業的新鮮人，很幸運地找到自己喜歡的工作，從七月初就入職目前的公司，主管最近約談她，「說我每次都準時下班不太好，是不是因為我剛出社會不懂職場文化」。

她的主管雖然很溫柔，但她還是感到很委屈，因為她為了準時下班早點回家，每天都提早20到30分鐘到公司，午飯也是買回辦公室邊吃邊做，根本休不到一小時，她崩潰，「難道就像主管說的這就是『職場』嗎？我事情做完了到底是要裝忙什麼啦？」

網友紛紛留言，「下班時間到不能下班真的很好笑」、「這就是台灣的職場鬼文化，以後就準時上班不早到，休息時間休好休滿，下班時間一到就裝忙，不想硬碰硬又不想太奴，就只能夾縫中求生存了」、「不同的工作職場文化會不一樣，有些公司希望員工早點走，有些是沒做完不能下班，但要先打完卡繼續做完後續工作。另外一種就是主管沒走，底下的組員不能走，久了之後變成底下的人上班拖拖拉拉，快下班才開始做，或是邊上班邊喝咖啡、逛網拍」。

也有網友表示，「妳是來上班，還是來拼事業？準時下班才是正常的，但這建立在妳事情做完，留下來加班都是能力不好的表現，不管是對公司還是個人」、「純粹壓榨員工而已，我常聽到的是，在公司越晚走的，考績給越爛」、「我公司的經驗是只要加班次數多，年末考績會變很低，所以只要時間一到，同事準時下班」、「我們公司下班時間一到，10分鐘後剩不到2成的人」、「我工作的地方都會讓人準時下班，時間到了主管／組長也會提醒差不多要下班了」。

職場 加班 新鮮人

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