她上工4個月身心頻出狀況還不能離職 網搖頭：別被話術騙

工作忙到讓身體與心理上都出狀況就該認清眼前的環境不適合自己，並勇於遠離「有毒」職場，一名25歲女網友就說她新工作才四個月，身心就受損非常多，但最後卻還是被主管慰留。其他網友便建議，「別傻傻被話術騙」。

原PO在Dcard上以「離職被慰留真的很煩」為題表示，她的工作壓力大到身心出狀況，任職僅四個月就急性腸胃炎兩次、腸躁症，最近還得了膀胱炎和尿道炎，她從來沒有在短時間內如此地頻繁生病，晚上也有嚴重失眠問題，已找過心理諮商，但沒有太大幫助。

她認為，自己的身心健康是最重要的，所以才跟公司提離職，結果她同事居然也在同一天提，而且主管已經先同意對方的離職申請，所以她去談的時候，一直被主管鬼打牆、不讓她說話也不給她機會壓離職時間，「就這樣談了一個半小時還是被慰留了」。

她回憶，跟主管面談的期間因為很委屈還忍不住流淚，也表明她目前身心狀況很糟糕，結果她主管居然說，「女生到一個歲數內分泌會有變化，會一直生病是正常的？」原PO才25歲，因此這段話讓她相當傻眼。

離職失敗的結果是，她本來就身心俱疲，還要跟離職同事交接，工作量增加但薪水沒增，因此加倍痛苦，「我也不想讓另一個同事都跟我交接完了才說要走，這樣更不負責，真的好煩啊」。

她最後詢問，「如果我要再提離職的話，直接寄信+壓日期會不禮貌嗎？我以前在別間公司離職的時候都很順利，第一次遇到這種狀況」。

網友紛紛留言，「他們都不關心妳的健康了，妳也不用關心公司健康啊，果斷一點」、「為自己著想！態度硬一點，身體最重要，不要跟我一樣爛了身體（以前委屈自己，現在28身體很差），妳要留點資本給新工作呀」。

網友也建議，「離職不需要資方同意。沒有『離職成功』這種事，因為沒有失敗的可能，別傻傻的被話術」、「真的要絕一點的話妳就照勞基法規定的日數，反正已經講了時間到就走」、「最近剛離職也是被慰留，但我堅持走人了。拜託記住兩個字『堅決』！妳可以上網查查看勞基法『離職預告期』，只要妳的離職日期符合法規，就直接寄信（等於留文字證據）內容打清楚離職原因+離職日期，剩下的就不管他，時間到直接走人」、「支持寫email文字檔壓時間」、「寄信壓時間，記得cc給HR」。