解半導體人才荒！勞動部陽明交大攜手辦訓 參訓可拿10萬

未來職場將逐步由資訊科技、電子商務、AI等新興科技主導，再加上這兩年新冠疫情爆發，衝擊職場工作型態，為協助青年瞄準具發展性產業，勞動部推動「產業新尖兵計畫」，針對年滿15至29歲待業青年，提供每人最高10萬元的補助訓練費用。而為了因應半導體人才荒，發展署桃竹苗分署與陽明交大合辦「多元半導體產業人才養成班」，去年有350人完成培訓，約7、8成順利就業。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗指出，計畫開辦以來，包含工業局智慧電子學院養成班、工研院數位及電子訓練課程、外貿協會國際貿易人才培訓課程，另外還有陽明交大、清華大學、台科大等校都與勞動部攜手開設課程，至今成功協助逾1萬人就業，結訓後就業率約7成，有三分之一馬上就業的學員取得3.5萬元至4.5萬元以上薪資。

因應半導體人才荒，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與陽明交大合作辦理「多元半導體產業人才養成班」。陽明交大副校長陳永富表示，因企業認為培育半導體重點領域人才有需要，希望頂大成立半導體學院，去年陽明交大完成350人培訓，七、八成順利找到工作。他觀察到，過去女性相對少，但半導體學院受訓女性占4成，除促進人才流動，也讓女性參與高科技產業比率提高，這是起初未預期到的。

畢業自國立屏東科技大學植物醫學系的吳忠益，原本踏入生物科技領域，從事動物實驗工作，後來轉當化學分析師，因有感於薪水天花板不如半導體業來得高，加上性格樂於挑戰，因此報名陽明交大課程，在密集培訓中學到電子、電路、半導體製程學科與模擬工具應用等知識技能，成為首批非相關背景結訓的學員，更因參加學校辦的企業說明會，順利錄取製程工程師，參訓前後薪資成長約1萬3000元。

陳永富認為，過去全台電機資訊領域碩士、學士約7000多人，現在減少到只有5000多人，他認為，透過半導體學院跨領域培養人才，讓年輕人習得第二專長，而這些跨域人才，也能刺激企業想法。沈文麗則表示，預計7到12月「產業新尖兵計畫」將開設200多班的課程，提供4000人參訓。