文組如何增加薪水？ 網建議：直接到公司「做中學」

產業類別不同，會影響起薪高低，日前一名女網友拋問「文組要培養什麼專長，才比較好找工作？」她發現不論是行銷助理、企劃、人資或是社群小編，薪水普遍較低，因此好奇要怎麼增加競爭力，職場前輩則給建議「直接去願意用新鮮人的公司學習」。

一名網友在Dcard發文表示，她想找文組類的工作，發現「網路行銷助理、行銷企劃、人資助理、社群經營小編」等工作，都需要用到大量的文書處理，還要有做報表的能力，但「薪水方面比較慘，有些不到3萬元」，讓她疑惑「我是不是要先去培養技能，或是找第二專長？」

對此，網友建議「直接去願意用新鮮人的公司做中學比較快，行銷領域的東西都需要花時間去累積，不管是增加經驗還是累積作品」、「小編的工作很辛苦，要會寫文案又要會做圖、還要創意發想，但升值空間不大，相對薪水也不好，是個辛苦又不被看好的工作」、「不排斥可以學一些程式語言，就算不當RD也可以讓工作跟生活變得更方便。如果要走設計的話UI或UX、3D建模、影片剪輯算是比較有議價空間的技術，但可能妳還是得學PS、AI等軟體」、「小編必學AI或PS，會剪影片是大加分」、「行銷方面的職缺比較吃經驗和作品集，如果要找這方面的建議要先累積作品集，還有考取GA、Google ads認證」。