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她正職上班第一天焦慮到吃不下飯 專家提供三面向建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友收到第一份正職工作錄取後，就開始擔心東擔心西，甚至焦慮到吃不下飯。示意圖／ingimage
一名網友收到第一份正職工作錄取後，就開始擔心東擔心西，甚至焦慮到吃不下飯。示意圖／ingimage

第一份正職工作總是令人興奮又害怕，一名網友就表示自己因為要上班了，而開始焦慮到食不下嚥，其他網友便建議她，「先求有再求好」。

原PO在Dcard上以「第一天上班前焦慮到吃不下飯」為題表示，她發文的隔天就要迎接第一份正職工作了，是在一間中型科技業的業助，她說自己學歷算亮眼，但文組專業技能真的沒有太多，面試時也有向主管與面試官提到這方面，希望是能夠藉由職場歷練提升專業度。

她雖然很開心擁有了第一份工作，但沒過多久就發現自己最近明顯食慾下降，每天擔心職場生活，包含同事好不好相處、被針對或自己會不會學很慢很笨，然後被主管罵，導致三個月就被趕走等負面問題，「又或是當時在面試時講的振振有詞，實際工作被覺得沒那麼有自信」。

她也自認自己需要比別人多花一些時間才能適應，過去也都靠很認真來彌補不足之處，但還是不自覺地會擔心自己在新環境會沒辦法馬上上手，她苦惱「想請問（大家）是怎麼調適心情的呢？」

網友紛紛留言，「安啦，每個人剛出社會都有這樣的過程，不要放太多壓力在身上，下班後做自己喜歡的事情，大約三個月後就變成面無表情的社會人了」、「我跟你一樣，我上個月畢業，上週開始上班，上班後整個超焦慮，他們說要我慢慢學也沒給我太多壓力，但不知道為啥心情就是好糟，晚上會睡不好，白天鬧鐘還沒響就醒」。

也有網友建議，可以想自己焦慮的來源可能來自以下三種：

1. 對自己沒自信覺得自己不足以勝任這份工作。

2. 害怕人際關係，自己過去在人際關係經營有遇過一些障礙。

3. 追求完美、過度在意他人評價，希望能在第一份工作表現很好，或是其他。

可以用以下三個方法調適心態：

1. 面試時自己已誠實告知不足處，如果妳不相信自己可以勝任，可試著相信妳主管的判斷，職場上多數技能真的都是進去學了才會。

2. 如果是人際關係議題要交給妳慢慢克服，但一開始可以多參與部門聚餐，也可以試著主動認識同期新人或是跟妳相處起來比較自在的同事們。

3. 不要想要把每件事都做好，在職場上要學會調整成先求有再求好，把腳步放慢一點，新人期大家對自己的要求不會那麼苛刻，記得打好基本功，一件事一件事地學會，然後做出後再慢慢調整得更好，在職場上走得遠比跑得快更重要。

職場 新人 Dcard

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