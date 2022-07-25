他從小公司辭職被約談4次 網看高層組成秒懂並勸：快走

小公司的員工組成一覽無遺，一名網友就分享他剛跟前公司提離職，但卻被主管、人資、副總與老闆分別找去約談，但一想到這些人都有「共同背景」，他義無反顧照樣辭職。

原PO在「靠北老闆/主管2.0」發文表示，他最近向之前待的小公司提離職了，原因是公司制度很差，結果之後主管、人資、副總與老闆分別找原PO約談，詢問離職原因以及對公司的建議，「但一想到老闆和副總是兄弟，HR是副總的小三，主管們又是老闆的堂哥和表弟」，加上上司常常打混摸魚，上班偷看球賽裝忙等原因，「本來想說點什麼，想想還是算了，高歌離席」。

了解原PO前公司屬於家庭企業後，網友紛紛留言，「有什麼好談的全部是他們家的人」、「建議是很寶貴的，別隨便給」、「不要說，說了搞不好離職後，有機會被弄，除非離開那個業界」、「家族企業問題超多」、「這種裙帶圈早走早快活」、「我們公司也喜歡這樣，每次有人離職都要去問對公司的建議，說了之後不會有任何改變」。