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她意外讓人資知道自己第一志願非目前公司 過來人：安啦

聯合新聞網／ 綜合報導
本身就是人資的網友跳出來安慰原PO，「沒啦真的沒差，每個人都有選擇更好的權利，會離開也可能只是怕你們講更多更尷尬而已，安心吧」。示意圖／ingimage
本身就是人資的網友跳出來安慰原PO，「沒啦真的沒差，每個人都有選擇更好的權利，會離開也可能只是怕你們講更多更尷尬而已，安心吧」。示意圖／ingimage

管理公司人員異動的人力資源專員，會負責員工報到、離職等行政事務，一名網友就分享她不小心讓人資知道自己第一志願非目前公司的尷尬事件，人資現身安慰，「安心吧」。

原PO在Dcard上以「不小心被HR知道第一志願非現在的公司」為題分享，她是暑期實習生，做到8月就離職，最近跟同期實習生中午吃飯時，聊了彼此當初為何會想去該公司實習，另一位實習生先說，自己其實還在猶豫，不知道該留還是去其他公司，她接著說，「跟你一樣，其實我最想去的是XX公司」。

她接著說，「結果隔壁桌HR就緩緩起身，還說『沒關係，你們慢慢聊』」，她覺得這樣的窘境很糟糕，並擔心自己會被列黑名單，因為她之後正職可能也會考慮目前這間公司，「我這輩子跟此公司就無緣了？真的BBQ了…」。

網友紛紛留言，「以後妳如有機會去XX公司，說不定發現HR也跳到XX公司了」、「感覺真的很看公司氣氛跟HR的個性，有可能是開玩笑？不然特別湊過來說你們慢聊不是很怪嗎？真的生氣的話，應該默默聽著然後想辦法弄你們吧」、「沒差吧，大公司的HR不會在意這些，HR會離開也是怕影響日後自己的判斷吧，阿如果是小公司可能就是被黑了」、「這很正常的，大多數人都不是在自己最想要的公司，人資本身也一樣，跟提離職理由是『找到更好的』一樣，正常人就連老闆都是祝福」。

本身就是人資的網友跳出來回答，「沒啦真的沒差，我人資我也不在意，每個人都有選擇更好的權利，會離開也可能只是怕你們講更多更尷尬而已，安心吧」。

實習 離職

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